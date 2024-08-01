В Липецке три микрорайона остались без света из-за пожара в ТЦ "Европа"

В Липецке пожар в торговом центре "Европа" привёл к отключению света сразу в трёх микрорайонах. Электроснабжение было решено ограничить по заявке регионального МЧС для эффективного тушения. Как сообщается в администрации Липецка, сейчас снабжение в микрорайонах 26, 27, 28 уже восстановлено.

Последствия пожара в ТЦ "Европа" в Липецке. Видео © Telegram / МЧС Липецкой области

"Ситуацию контролировал оперативный штаб, проводился обмен информацией с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, осуществлялся мониторинг оперативной обстановки. Был установлен особый контроль за работой энергообъектов", — сообщили в администрации города.

Пожар в ТЦ "Европа" в Липецке произошёл днём 1 августа. Сообщалось о возгорании кровли торгового центра. Пожарным удалось ликвидировать огонь уже через 19 минут. Пламя затронуло 30 квадратных метров здания.