Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 13:21

В Липецке три микрорайона остались без света из-за пожара в ТЦ "Европа"

В Липецке пожар в торговом центре "Европа" привёл к отключению света сразу в трёх микрорайонах. Электроснабжение было решено ограничить по заявке регионального МЧС для эффективного тушения. Как сообщается в администрации Липецка, сейчас снабжение в микрорайонах 26, 27, 28 уже восстановлено.

Последствия пожара в ТЦ "Европа" в Липецке. Видео © Telegram / МЧС Липецкой области

"Ситуацию контролировал оперативный штаб, проводился обмен информацией с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, осуществлялся мониторинг оперативной обстановки. Был установлен особый контроль за работой энергообъектов", — сообщили в администрации города.

Пожар в ТЦ "Европа" в Липецке произошёл днём 1 августа. Сообщалось о возгорании кровли торгового центра. Пожарным удалось ликвидировать огонь уже через 19 минут. Пламя затронуло 30 квадратных метров здания.

Жуткий пожар разгорелся на научном предприятии в Екатеринбурге, у здания рухнула крыша
Жуткий пожар разгорелся на научном предприятии в Екатеринбурге, у здания рухнула крыша

Ранее Life.ru сообщал о возгорании на крыше торгового центра в Симферополе. Из помещения эвакуировали 130 человек.

Обложка ©

Telegram / МЧС Липецкой области

Мария Любицкая
  • Новости
  • Происшествия
  • Липецкая область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров