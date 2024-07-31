Жители Джанкоя остались без воды из-за аварий на сетях
На севере Крыма частично приостановили подачу воды из-за 13 прорывов на сетях
В Джанкое, на севере Крыма, частично приостановили подачу воды из-за аварий на местных водопроводных сетях. Об этом сообщил глава города Игорь Ивин.
"В настоящее время зафиксировано 13 аварийных порывов водопроводных сетей. На месте работают дежурные бригады в усиленном и круглосуточном режиме", — написал он в телеграм-канале.
Также Ивин пообещал, что водоснабжение полностью будет восстановлено к концу текущего дня.
А накануне сообщалось, что более 50 тысяч человек, проживающих в Керчи, остались без света из-за аварии на подстанции. Также электроэнергии не было в сёлах Бондаренково, Егоров, Курортное, Войково, Глазовка, Осовины и Юркино.
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