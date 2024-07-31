Жители Джанкоя остались без воды из-за аварий на сетях

В Джанкое, на севере Крыма, частично приостановили подачу воды из-за аварий на местных водопроводных сетях. Об этом сообщил глава города Игорь Ивин.

"В настоящее время зафиксировано 13 аварийных порывов водопроводных сетей. На месте работают дежурные бригады в усиленном и круглосуточном режиме", — написал он в телеграм-канале.

Также Ивин пообещал, что водоснабжение полностью будет восстановлено к концу текущего дня.