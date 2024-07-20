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20 июля, 03:13

Жителям Алушты дали свет

Гендир "Крымэнерго" Шклярский: В Алуште полностью восстановили электроснабжение

В Алуште полностью восстановили электроснабжение. Как сообщил в телеграм-канале генеральный директор госпредприятия "Крымэнерго" Максим Шклярский, аварийные работы тоже были завершены.

"Аварийные работы по восстановлению электроснабжения в городе Алуште и прилегающих населённых пунктах завершены. Подключение потребителей прошло в полном объёме", — говорится в сообщении.

Власти Крыма назвали сроки устранения аварии, из-за которой часть Ялты осталась без света
Власти Крыма назвали сроки устранения аварии, из-за которой часть Ялты осталась без света

Напомним, что вечером 19 июля глава Администрации Алушты Галина Огнёва рассказала, что город был полностью обесточен из-за аварии на высоковольтных линиях за Ялтой. Впоследствии глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о том, что из-за случившегося без света осталось около 49 тысяч граждан.

Обложка ©

Pixabay / Finn911

Алексей Соловьёв
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