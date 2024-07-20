Жителям Алушты дали свет
Гендир "Крымэнерго" Шклярский: В Алуште полностью восстановили электроснабжение
В Алуште полностью восстановили электроснабжение. Как сообщил в телеграм-канале генеральный директор госпредприятия "Крымэнерго" Максим Шклярский, аварийные работы тоже были завершены.
"Аварийные работы по восстановлению электроснабжения в городе Алуште и прилегающих населённых пунктах завершены. Подключение потребителей прошло в полном объёме", — говорится в сообщении.
Напомним, что вечером 19 июля глава Администрации Алушты Галина Огнёва рассказала, что город был полностью обесточен из-за аварии на высоковольтных линиях за Ялтой. Впоследствии глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о том, что из-за случившегося без света осталось около 49 тысяч граждан.
Pixabay / Finn911