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19 июля, 19:31

Город-курорт Алушта полностью обесточен из-за аварии на высоковольтных линиях

Глава Алушты Огнёва: В городе нет света из-за аварии, ведутся ремонтные работы

В курортном городе Алуште произошло временное отключение электроэнергии. Как написала в своём телеграм-канале глава городской администрации Галина Огнёва, причиной этого стала авария на высоковольтных линиях, которая была зафиксирована за Ялтой.

"Обесточен весь алуштинский муниципалитет. Ведутся ремонтные работы", — сообщила чиновница и посоветовала гражданам следить за появлением дополнительных сведений от официальных источников.

Отключения электроэнергии в Крыму и Севастополе произошли из-за жары
Отключения электроэнергии в Крыму и Севастополе произошли из-за жары

Ранее Life.ru писал, что вечером 18 июля центральные районы Ялты остались без света из-за аварии на подстанции Дарсан. Уже 19 июля глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что подачу электроэнергии планируется восстановить к вечеру того же дня.

Обложка ©

Pixabay / reksik004

Алексей Соловьёв
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