Город-курорт Алушта полностью обесточен из-за аварии на высоковольтных линиях
Глава Алушты Огнёва: В городе нет света из-за аварии, ведутся ремонтные работы
В курортном городе Алуште произошло временное отключение электроэнергии. Как написала в своём телеграм-канале глава городской администрации Галина Огнёва, причиной этого стала авария на высоковольтных линиях, которая была зафиксирована за Ялтой.
"Обесточен весь алуштинский муниципалитет. Ведутся ремонтные работы", — сообщила чиновница и посоветовала гражданам следить за появлением дополнительных сведений от официальных источников.
Ранее Life.ru писал, что вечером 18 июля центральные районы Ялты остались без света из-за аварии на подстанции Дарсан. Уже 19 июля глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что подачу электроэнергии планируется восстановить к вечеру того же дня.
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