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19 июля, 14:44

Власти Крыма назвали сроки устранения аварии, из-за которой часть Ялты осталась без света

Аксёнов: Подачу электроэнергии в Ялте планируется восстановить к вечеру 19 июля

Подачу электроэнергии в центральных районах Ялты планируется восстановить к вечеру пятницы, 19 июля. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. Он отметил, что причиной ЧП стало увеличение нагрузки на сети. В итоге из строя вышли около 40 трансформаторных подстанций.

"По информации "Крымэнерго", уже удалось восстановить электроснабжение на 24 трансформаторных подстанциях. Для ликвидации аварийной ситуации увеличено количество ремонтных бригад, полностью подачу электроэнергии в Ялте планируется обеспечить к сегодняшнему вечеру", — написал Аксёнов в телеграм-канале.

Глава Крыма также прокомментировал ситуацию с графиками веерных отключений, которые не соответствует реальности. На этот счёт было много жалоб, подчеркнул Аксёнов. В связи с этим он поручил до конца сегодняшнего дня руководителям районных электрических сетей организовать соблюдение графиков отключений.

Как сообщалось ранее, вечером 18 июля центр Ялты остался без света из-за аварии на подстанции Дарсан. Там был повреждён высоковольтный кабель. В настоящее время без света остаются порядка 3,5 тысячи абонентов. По факту случившегося прокуратура Крыма организовала проверку.

Отключения электроэнергии в Крыму и Севастополе произошли из-за жары
Отключения электроэнергии в Крыму и Севастополе произошли из-за жары
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Freepik / rawpixel.com

Наталья Исакова
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