Власти Крыма назвали сроки устранения аварии, из-за которой часть Ялты осталась без света

Подачу электроэнергии в центральных районах Ялты планируется восстановить к вечеру пятницы, 19 июля. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. Он отметил, что причиной ЧП стало увеличение нагрузки на сети. В итоге из строя вышли около 40 трансформаторных подстанций.

"По информации "Крымэнерго", уже удалось восстановить электроснабжение на 24 трансформаторных подстанциях. Для ликвидации аварийной ситуации увеличено количество ремонтных бригад, полностью подачу электроэнергии в Ялте планируется обеспечить к сегодняшнему вечеру", — написал Аксёнов в телеграм-канале.

Глава Крыма также прокомментировал ситуацию с графиками веерных отключений, которые не соответствует реальности. На этот счёт было много жалоб, подчеркнул Аксёнов. В связи с этим он поручил до конца сегодняшнего дня руководителям районных электрических сетей организовать соблюдение графиков отключений.