Центр Ялты остался без света из-за аварии на подстанции
Центр курортного города Ялта в Крыму остался без света из-за аварии на подстанции Дарсан. Как сообщили в администрации города, повреждён высоковольтный кабель.
"На месте работают специалисты "Крымэнерго". Ведутся ремонтные работы", — говорится в сообщении.
Ориентировочное время ремонта — четыре-пять часов. Также власти призвали местных жителей экономно использовать электроэнергию. Не включать одновременно в сеть мощные электроприборы и по возможности сократить энергопотребление.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что в Крыму и Севастополе происходили отключения электричества из-за аномальной жары. В частности, электроэнергии не было в Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии.
Shutterstock / FOTODOM / Alexey Pavlishak