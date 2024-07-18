Центр Ялты остался без света из-за аварии на подстанции

Центр курортного города Ялта в Крыму остался без света из-за аварии на подстанции Дарсан. Как сообщили в администрации города, повреждён высоковольтный кабель.

"На месте работают специалисты "Крымэнерго". Ведутся ремонтные работы", — говорится в сообщении.

Ориентировочное время ремонта — четыре-пять часов. Также власти призвали местных жителей экономно использовать электроэнергию. Не включать одновременно в сеть мощные электроприборы и по возможности сократить энергопотребление.