Появилось видео, как Российская армия сожгла морские дроны ВСУ, пытавшиеся атаковать Крым

"Как сообщалось ранее, сегодня ночью дежурными огневыми средствами в акватории Чёрного моря уничтожены десять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова", — говорится в публикации Министерства обороны.

Напомним, что ранее в Минобороны сообщили об отражении ночной атаки беспилотных катеров ВСУ на Крым. Все десять аппаратов были уничтожены. Кроме того, российские средства ПВО перехватили над полуостровом 33 БПЛА, а ещё два таких аппарата были уничтожены в небе Брянской области.