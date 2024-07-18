Появилось видео, как Российская армия сожгла морские дроны ВСУ, пытавшиеся атаковать Крым
Минобороны показало видео уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в Чёрном море
Министерство обороны показало видео с уничтожением беспилотных катеров Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Чёрном море. Кадры опубликованы в телеграм-канале пресс-службы ведомства.
Дежурные огневые средства ВС РФ уничтожили десять безэкипажных катеров ВСУ, двигавшихся к Крымскому полуострову. Видео © Telegram / Минобороны России
"Как сообщалось ранее, сегодня ночью дежурными огневыми средствами в акватории Чёрного моря уничтожены десять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова", — говорится в публикации Министерства обороны.
Напомним, что ранее в Минобороны сообщили об отражении ночной атаки беспилотных катеров ВСУ на Крым. Все десять аппаратов были уничтожены. Кроме того, российские средства ПВО перехватили над полуостровом 33 БПЛА, а ещё два таких аппарата были уничтожены в небе Брянской области.
Telegram / Минобороны России