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18 июля, 15:51

Появилось видео, как Российская армия сожгла морские дроны ВСУ, пытавшиеся атаковать Крым

Минобороны показало видео уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в Чёрном море

Министерство обороны показало видео с уничтожением беспилотных катеров Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Чёрном море. Кадры опубликованы в телеграм-канале пресс-службы ведомства.

Дежурные огневые средства ВС РФ уничтожили десять безэкипажных катеров ВСУ, двигавшихся к Крымскому полуострову. Видео © Telegram / Минобороны России

"Как сообщалось ранее, сегодня ночью дежурными огневыми средствами в акватории Чёрного моря уничтожены десять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова", — говорится в публикации Министерства обороны.

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Напомним, что ранее в Минобороны сообщили об отражении ночной атаки беспилотных катеров ВСУ на Крым. Все десять аппаратов были уничтожены. Кроме того, российские средства ПВО перехватили над полуостровом 33 БПЛА, а ещё два таких аппарата были уничтожены в небе Брянской области.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Юрий Лысенко
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