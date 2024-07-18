В Крыму уничтожили 33 дрона и десять безэкипажных катеров
Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника над Крымом и ещё два над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Также в акватории Чёрного моря была отражена атака безэкипажных катеров, следовавших в направлении полуострова. Всего было сбито десять надводных БПЛА.
Подробности об атаке на Брянскую область ранее привёл губернатор Александр Богомаз. По его словам, всё произошло в Брянском районе. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.
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