Развожаев: В Севастополе уничтожен надводный беспилотник

В Севастополе уничтожен надводный беспилотник. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Громкие звуки, которые было слышно в городе — это наши военные отразили попытку атаки надводного беспилотника. БЭК (безэкипажный катер — Прим. Life.ru) уничтожен", — отметил чиновник.

После этого угроза атаки безэкипажных катеров объявлена на территории Новороссийска в Краснодарском крае.