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18 июля, 02:44

Развожаев: В Севастополе уничтожен надводный беспилотник

В Севастополе уничтожен надводный беспилотник. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Громкие звуки, которые было слышно в городе — это наши военные отразили попытку атаки надводного беспилотника. БЭК (безэкипажный катер — Прим. Life.ru) уничтожен", — отметил чиновник.

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После этого угроза атаки безэкипажных катеров объявлена на территории Новороссийска в Краснодарском крае.

Ранее Михаил Развожаев анонсировал усиление работы ПВО в Севастополе и Крыму. Защита региона уже неоднократно усиливалась под руководством верховного главнокомандующего и эта работа будет продолжаться и далее.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Mulder

Артур Лапсаков
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