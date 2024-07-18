Развожаев: В Севастополе уничтожен надводный беспилотник
В Севастополе уничтожен надводный беспилотник. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Громкие звуки, которые было слышно в городе — это наши военные отразили попытку атаки надводного беспилотника. БЭК (безэкипажный катер — Прим. Life.ru) уничтожен", — отметил чиновник.
После этого угроза атаки безэкипажных катеров объявлена на территории Новороссийска в Краснодарском крае.
Ранее Михаил Развожаев анонсировал усиление работы ПВО в Севастополе и Крыму. Защита региона уже неоднократно усиливалась под руководством верховного главнокомандующего и эта работа будет продолжаться и далее.
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