Над Брянским районом сбито два украинских беспилотника

Средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Два беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожены над Брянским районом военнослужащими Министерства обороны РФ", — написал чиновник в телеграм-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.