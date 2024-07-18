Над Брянским районом сбито два украинских беспилотника
Средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Два беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожены над Брянским районом военнослужащими Министерства обороны РФ", — написал чиновник в телеграм-канале.
По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее губернатор Богомаз сообщал об обстреле брянского села Зерново Суземского района. В результате преступных действий девочка получила лёгкие ранения.
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