Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июля, 03:36

Над Брянским районом сбито два украинских беспилотника

Средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Два беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожены над Брянским районом военнослужащими Министерства обороны РФ", — написал чиновник в телеграм-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Развожаев: В Севастополе уничтожен надводный беспилотник
Развожаев: В Севастополе уничтожен надводный беспилотник

Ранее губернатор Богомаз сообщал об обстреле брянского села Зерново Суземского района. В результате преступных действий девочка получила лёгкие ранения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Артур Лапсаков
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров