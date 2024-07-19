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19 июля, 20:29

В Алуште без света остались почти 50 тысяч жителей

Аксёнов: Около 49 тыс. жителей Алушты остались без света из-за аварии на сетях

В курортном городе Алуште около 49 тысяч жителей остались без электроэнергии. Как сообщил в своём телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов, это произошло из-за аварии на двух трансформаторных станциях в данном населённом пункте.

"На месте уже находятся представители технического персонала Алуштинского РЭС. Для помощи в ликвидации аварии выехали специалисты Симферопольского РЭС. Актуальная информация с места передается в видеорежиме", — рассказал высокопоставленный чиновник.

Помимо этого, чиновник уточнил, что представители "Крымэнерго" в течение часа официально проинформируют о ходе проводимых работ. Также он подчеркнул, что находится на постоянной связи со всеми службами, а ещё отметил, что все ремонтные бригады полностью сформированы и технически обеспечены.

Власти Крыма назвали сроки устранения аварии, из-за которой часть Ялты осталась без света
Власти Крыма назвали сроки устранения аварии, из-за которой часть Ялты осталась без света

Напомним, что в Алуште 19 июля произошло временное отключение электроэнергии. Глава городской администрации Галина Огнёва сообщала, что это случилось из-за аварии на высоковольтных линиях за Ялтой.

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
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