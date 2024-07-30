В Керчи произошла авария на подстанции

Более 50 тысяч человек, проживающих в Керчи и близлежащих населённых пунктах, остались без света из-за аварии на местной подстанции. Об этом сообщил первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.

"В связи с нарушением технологического процесса в 17:05 по Москве на высоковольтной подстанции в Керчи произошло срабатывание отключающего устройства, что привело к отключению электроснабжения в населённых пунктах городского округа", — написал он в телеграм-канале.