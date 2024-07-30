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30 июля, 17:24

В Керчи произошла авария на подстанции

В Керчи и пригороде восстановили электроснабжение после аварии на подстанции

Более 50 тысяч человек, проживающих в Керчи и близлежащих населённых пунктах, остались без света из-за аварии на местной подстанции. Об этом сообщил первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.

"В связи с нарушением технологического процесса в 17:05 по Москве на высоковольтной подстанции в Керчи произошло срабатывание отключающего устройства, что привело к отключению электроснабжения в населённых пунктах городского округа", — написал он в телеграм-канале.

Так, без света, помимо жителей Керчи, остались в сёлах Бондаренково, Егоров, Курортное, Войково, Глазовка, Осовины и Юркино. К настоящему времени, как сообщает "Крымэнергоинформ", специалисты уже восстановили энергоснабжение в Керчи и прилегающих населённых пунктах, где из-за аварии более 50 тысяч человек остались без света. Там уточнили, что свет дали в 17:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что 19 июля город Алушта оказался полностью обесточен из-за аварии на линии электропередачи. Впоследствии глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о том, что из-за случившегося без света осталось около 49 тысяч граждан. Свет жителям Алушты в итоге дали утром 20 июля.

Отключения электроэнергии в Крыму и Севастополе произошли из-за жары
Отключения электроэнергии в Крыму и Севастополе произошли из-за жары
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ТАСС / IMAGO/Jens Bondarenko

Наталья Демьянова
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