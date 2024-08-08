В Астрахани задержали экс-мэра и его бывшего зама

В Астрахани правоохранительные органы задержали ряд городских чиновников, среди них бывший мэр города Олег Полумордвинов. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество при выполнении муниципального заказа по осуществлению работ в сфере дорожного хозяйства, сообщили в пресс-службе губернатора Астраханской области.

"Сегодня задержаны бывший глава администрации МО "Городской округ город Астрахань" Полумордвинов Олег, бывший заместитель главы [города] ― начальник управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Сапрыкин Иван", ― уточнили в пресс-службе.

Также задержан их подельник – директор ООО "Айтиком" Виктор Фёдоров, который за государственный бюджет выполнял работы в сфере дорожного хозяйства.