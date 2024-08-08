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Регион
8 августа, 07:42

В Астрахани задержали экс-мэра и его бывшего зама

Полиция задержала бывшего мэра Астрахани Полумордвинова

Олег Полумордвинов. Обложка © Telegram / polumordvinov

Олег Полумордвинов. Обложка © Telegram / polumordvinov

В Астрахани правоохранительные органы задержали ряд городских чиновников, среди них бывший мэр города Олег Полумордвинов. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество при выполнении муниципального заказа по осуществлению работ в сфере дорожного хозяйства, сообщили в пресс-службе губернатора Астраханской области.

"Сегодня задержаны бывший глава администрации МО "Городской округ город Астрахань" Полумордвинов Олег, бывший заместитель главы [города] ― начальник управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Сапрыкин Иван", ― уточнили в пресс-службе.

Также задержан их подельник – директор ООО "Айтиком" Виктор Фёдоров, который за государственный бюджет выполнял работы в сфере дорожного хозяйства.

59-летний Полумордвинов возглавлял Астрахань в должности сити-менеджера в 2015–2018 годах, а затем вновь стал главой администрации города в 2022 году. Он объявил об отставке в июне.

Андрей Бражников
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