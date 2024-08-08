"Война жёлтой и красной орхидей" получила развязку в московском суде

Нешуточные страсти разгорелись в Москве между двумя любительницами домашних цветов. Женщина отсудила 12 тысяч рублей за то, что ей продали не тот сорт орхидеи. Детали конфликта стали известны сайту MK.ru.

В июле прошлого года истица нашла на сайте бесплатных объявлений предложение о продаже орхидей. Списавшись с продавцом, москвичка заявила, что её интересует желтый цветок редкого сорта "Патрик". Женщина перевела 10 тысяч рублей за саму орхидею и 400 рублей за доставку. Также она внесла предоплату в размере 5 тысяч рублей за две орхидеи другого сорта "Леопард", их должны были доставить позже.

Цветок редкого сорта прибыл на место назначения, но когда он расцвёл, стало понятно, что это вовсе не "Патрик". Женщина написала продавцу, потребовав вернуть ей 15 тысяч рублей, отказавшись от всех цветов, в том числе и от "Леопардов". Продавец объяснила, что сама купила "Патрика" у поставщика и не видела его в период цветения. В качестве компенсации она предложила вернуть 3500 рублей, на что истица отказалась и подала в суд.

В общей сложности обиженная сторона потребовала около 100 тысяч рублей. Она даже принесла на заседание лже-"Патрика". Установить правду суду не удалось, так как в этот момент цветок не цвёл. Кроме того, продавец была лишь посредником между покупателем и поставщиком, поэтому не несла ответственность за сорт.

Однако загвоздка возникла с другими орхидеями сорта "Леопард". Деньги за них продавец вернула только в день суда — в июне 2024 года. Хотя покупатель требовал их обратно в октябре прошлого года. Суд расценил эти действия как факт пользования чужими средствами и взыскал с ответчицы проценты в размере 4500 рублей. Также она частично должна возместить расходы на нотариуса. В общей сложности садоводу надо выплатить покупателю чуть более 12 тысяч рублей.