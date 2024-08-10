Сталинский разведчик или консультант Гитлера: правда о легендарном астрологе Сергее Вронском О советском астрологе до сих пор слагают легенды. Он якобы был консультантом Гитлера и Гесса, Андропова и верхушки МВД. Но кто он на самом деле — неизвестно до сих пор. 9 августа, 21:17 Советский астролог Сергей Вронский, который мог работать по приказу Сталина. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © rigacv.lv

О Вронском знают много — и почти ничего. Доподлинно известно, что сразу после его смерти было издано 12 томов лекций по астрологии, что российские оккультисты до сих пор почитают его как одного из основателей этого учения и что он умер в 1998 году в Риге.

Имя астролога Сергея Вронского

По словам Сергея Вронского, он родился 25 марта 1915 года в Риге, в семье генерала Российской империи, графа Вронского, однако эти слова подтвердить невозможно. Астролог Александр Зараев однажды составил натальную карту Сергея Вронского, ориентируясь на дату рождения, и обнаружил, что она не соответствует его судьбе. Сам Вронский объяснить это не смог или не захотел. Ещё один факт: писатель Юлиан Семёнов, имевший доступ к архивам, не нашёл ни одного генерала Вронского в Риге 1915 года.

А журналист Татьяна Тайнс, благодаря которой Вронский стал широко известен в 1980-х годах, обнаружила в архиве Риги фото мальчика, весьма похожего на Серёжу Вронского. Однако фамилия у него была другая, да и отец не был ни генералом, ни графом. После того как Тайнс стала задавать Вронскому вопросы, она почувствовала себя плохо и прекратила расследование, испугавшись мести астролога. Она узнала, что уже погибло минимум два человека, имевших с оккультистом конфликт. Так что же известно про Сергея Вронского?

Мифы о Сергее Вронском

Улица Маза Пилс, где прошло детство Сергея Вронского. Фото © rigacv.lv

Согласно распространившейся в конце XX века легенде, Сергей Вронский был сыном российского военного, графа Вронского. Во время революции отца расстреляли балтийские матросы и гувернантка увезла мальчика из Риги в Европу, а когда Латвия отделилась от России — вернула ребёнка в Ригу к бабушке по материнской линии, которая происходила из колдунов Черногории. Якобы она и передала ребёнку свой дар.

В 18 лет будущий астролог уехал в Берлин — учиться. Он легко говорил на десятках иностранных языков, музицировал, танцевал и в 1933 году без труда поступил в медицинский институт. Диагнозы ставил буквально с закрытыми глазами. Его способности заметили нацисты и отправили Вронского на учёбу в биорадиологический институт, где специалисты Третьего рейха изучали различные оккультные науки.

Учебное заведение Вронский окончил досрочно и сразу же оказался на службе у нацистов — консультировал чуть ли не самого Гитлера и Гесса. Якобы это по его настоянию Рудольф Гесс сбежал в Британию — по гороскопу в Германии ему грозила верная смерть.

В 1942 году Сергей Вронский, почувствовав, что ему грозит опасность, сбежал в СССР. До 1946 года жил в Латвии, затем был арестован по доносу и получил 25 лет лагерей. В заключении провёл пять лет, симулировал четвёртую стадию рака и был освобождён.

Какое-то время жил в Риге. С 1970-х годов стал пользоваться спросом у советских чиновников: составлял гороскопы, предсказывал будущее, сотрудничал с МВД и КГБ. Читал лекции об астрологии и оккультизме. В начале 1980-х стал широко известен и популярен как гомеопат и провидец. Лечил чуть ли не четвёртую стадию рака.

Правда о Вронском от его ученика

После начала войны астролог Сергей Вронский пересёк линию фронта и оказался в Советской России. Фото © rigacv.lv

А теперь правда о Вронском. Её рассказал его ученик, астролог Сергей Шестопалов. Вронский сам поделился с ним, что астрологию и гомеопатию изучал в Германии ещё до войны, лично знал астрологов Карла Крафта и Вальтера Хофа. Он никогда не общался ни с Гитлером или его супругой Евой Браун, ни с Рудольфом Гессом, ни с другими высшими чинами рейха. Кстати, астрология в Германии была запрещена в 1938 году. Это случилось вскоре после того, как Крафт предсказал крушение рейха в войне с СССР.

Вронский почти не говорил на немецком, но хорошо читал и переводил. Никогда не знал английского и сокрушался из-за этого. Своему ученику он представлялся антифашистом и признавался, что сразу после войны провёл пять лет в лагерях. Был однажды судим в Риге уже в 1960-х годах — провёл в заключении несколько месяцев за целительство.

В 1983 году настоял на том, чтобы в КГБ на базе одного из НИИ была открыта школа астрологии — в выходные он читал лекции перед 30 студентами, 15 из которых были отобраны лично. Шестопалову Вронский рассказывал, что власти неоднократно прибегали к его помощи. Например, интересовались, когда умрёт Мао Цзэдун. А в начале 1990-х годов на него якобы вышли американцы, которые просили рассчитать, когда лучше начинать боевые действия в Ираке (последнее вызывает сомнения). После смерти астролога было издано 12 томов его лекций, предисловие к которым написал Шестопалов.

Как видите, в биографии знаменитого оккультиста много белых пятен и неясностей. Знавшие его люди пытаются оправдать их тем, что он мог быть завербован НКВД ещё в 1930 году, то есть 15-летним подростком. И в Германии был разведчиком. Есть даже байка, что линию фронта он перешёл по личному приказу Сталина. В общем, получается как в присказке: хотите верьте, а хотите — нет.

Авторы Александр Лаврентьев