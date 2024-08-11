Выбор бойцов СВО: исповедь криминального авторитета перед штурмом, почему 4-летняя дочь военного инструктора знает больше, чем взрослые Life.ru собрал случаи, когда жизнь в зоне СВО настолько меняет людей и их семьи, что остаётся только Бог и его дорога. Как делают свой выбор бойцы и почему жизнь — лучший писатель и сценарист. 10 августа, 21:11 Фотография штурмовика из зоны СВО, сгенерированная нейросетью. Обложка © Midjourney V6 © Neuro-holst.ru

Эту историю рассказал главный военный священник в зоне СВО протоиерей Димитрий (Василенков). В сущности, она тянет на сценарий, но конец у такого фильма будет, скорее всего, трагическим. Батюшка ограничен тайной исповеди, но здесь и не нужны имена, явки, пароли. Его рассказ лаконичен, но наполнен смыслами, бьющими в сердце сильнее всякой проповеди. И есть очень важный нюанс: таинство совершалось перед штурмом, а кающийся воин откуда-то знал, что не выйдет из боя.

Священник Димитрий Василенков большую часть времени проводит в зоне СВО и исповедует бойцов перед штурмом. Фото © Dzen / Телеканал «СПАС»

— Нам приходилось общаться с бойцами, которые ещё вчера находились в местах не столь отдалённых, — рассказывает отец Димитрий. — И как-то встретился один такой воин весь синий — в наколках.

Рассказ этого человека поразил даже такого опытного священника, как отец Димитрий, который служил в Чечне, был ранен в Сирии и, что называется, повидал много плохого и хорошего. Оказалось, что перед ним был не простой бывший зэк, решивший испытать судьбу. Об этом говорили и его татуировки.

— Как это человек с такими крутыми наколками оказался в зоне боевых действий? Вроде сиделось-то тебе неплохо? — задал вопрос этому бойцу протоиерей и получил ответ, мол, да, действительно сиделось неплохо, но… и тут началась исповедь.

Оказалось, что, будучи авторитетным вором, наш герой узнаёт, что у него на воле есть дочь — результат его разгульного образа жизни в молодости. Мы можем только догадываться, как в таких случаях поступают 99 мужчин из 100, но "этот парень был из тех…", кто развернул свою жизнь на 180 градусов.

Исповеди людей, которые идут на штурм, — это прямое соприкосновение с душами, которые готовятся к вечности. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Straight 8 Photography

— Он мне сказал: "Понимаете, батюшка, я просто принял решение, что у моей дочери должен быть отец-герой, а не отец-вор". И добавил, что знает, что не вернётся домой, но вот он поставил себе такую задачу. Ну, это вот наш народ. Если бы Достоевский жил в наше время, он, наверное, об этом писал книги, — констатирует отец Димитрий.

Батюшка сам поясняет, что исповеди людей, которые идут на штурм, — это прямое соприкосновение с душами, которые готовятся к вечности. И здесь раскрывается вся суть человека, отсекается всё лишнее. Такое не придумаешь.

Случай в детском саду: "Мой папа защищает ваших пап!"

Многие бойцы, которые отлично проявили себя в зоне СВО, возвращаются в тыл и становятся инструкторами. Не потому, что так им проще (наоборот — все они рвутся за ленточку, обратно к своим), а потому, что как никто понимают необходимость правильной подготовки новоиспечённых воинов. Один из таких инструкторов даже маску не снимает во время интервью, так как продолжает являться действующим военнослужащим. Просит называть его Арм Тактик, и видео с ним собрали уже более 20 млн просмотров.

Отец гордится тем, что его 4-летняя дочка точно знает, чем занимается папа. Фото © YouTube / СВОи

Они популярны, потому что это взгляд на СВО изнутри и он лишён каких-либо фильтров. Человек явно понимает, о чём говорит и с кем наши бойцы имеют дело на линии соприкосновения. Что движет такими людьми, как Арм Тактик, понять умом трудно, но сердце на разрыв от его рассказа про дочь, устами которой глаголет истина.

— Они в детском саду рассказывали стихотворения про пап, — с дрожью в голосе объясняет боец, который в это время был на передке. — И в зале была мама. 15 пап и одна мама. Дочка прочитала стих, ушла за кулисы, и к ней подходит мальчик и спрашивает: — А у тебя что, нет папы? — Есть у меня папа. — Да нет у тебя папы! У нас папы все здесь сидят, а у тебя сидит мама. — (Небольшое замешательство — и выстрел!) Да нет! Просто мой папа защищает ваших пап!

— Понимаете, я ни в коем случае не осуждаю отцов, которые были в этом зале, я прекрасно понимаю, что каждый занимается тем, чем может, на своём месте, но я горжусь своей дочкой, которая в четыре года прекрасно понимает, чем занимается её отец, — говорит Арм Тактик.

ВСУ прячутся за детьми и ставят технику за церквями

Если для наших бойцов дети — святое и являются одной из сильнейших мотивирующих сил в бою, то у боевиков ВСУ, похоже, действительно уже не осталось ничего человеческого.

Снайпер с позывным Даныч не может забыть страшную картину, как звери из ВСУ прикрываются детьми. Фото © YouTube / СВОи

— То, что я там видел, я не могу забыть до сих пор, — рассказывает участник СВО, рядовой снайпер с позывным Даныч. — Это было в Студенке, мы наводили артиллерию, и я в прицел видел, что там были две девочки шести и семи лет примерно. Они забегали в подвал, и за ними забегали эти люди в камуфляже… Они знали, что мы их видим, и знали, что мы стрелять по ним не будем.

Тот же боец привёл в пример, который подтверждает подлость и бесчеловечность ВСУ, случай в Богородичном, где националисты поставили танк за церковью и оттуда обстреливали наши позиции, зная, что российские военные не будут стрелять по храму.

Авторы Григорий Никонов