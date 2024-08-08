Россиянам раскрыли 5 секретов свадьбы без драки

С давних пор в народе гуляет шутка: какая же свадьба без драки. Но когда в реальности дело доходит до ссоры гостей, молодожёнам становится не до смеха. Как избежать такой ситуации на семейном торжестве, объяснила RuNews24.ru эксперт в организации праздников и основатель агентства LEVENT agency Анастасия Левитина.

Снизить риск возникновения конфликта до минимума поможет чёткий план действий. В первую очередь организатор праздников посоветовала уделить внимание списку гостей. На свадьбу лучше приглашать самых близких и родных людей, которых молодожёны хорошо знают.

"Камерные свадьбы сегодня пользуются большей популярностью, чем пышные гуляния на большое количество гостей, ведь такие торжества проходят более спокойно, душевно и атмосферно", — отметила Левитина.

Также лучше ограничить потребление алкоголя на празднике, ведь именно избыток спиртного часто становится причиной конфликтов между людьми. Можно установить "барную карту" на каждого гостя с фиксированным количеством напитков.

Обеспечьте гостям хорошую программу. Если они будут заняты песнями и танцами, то шансы заскучать, выпить лишнего и устроить потасовку снизятся до нуля. Регулировать атмосферу праздника должен грамотный ведущий. Не лишним будет пригласить охрану в ресторан, где будет проходить торжество. Это могут быть неприметные люди в обычной одежде. Они станут гарантией безопасности на мероприятии и хорошего настроения. В случае, если конфликт всё-таки возник, продумайте план "Б".

"Например, вы можете попросить друга или родственника, который хорошо знает гостей, поговорить с ними и уладить конфликт или вызвать такси до дома зачинщику и вежливо попросить покинуть вечер", — отметила эксперт.