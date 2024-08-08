Целители с лапками: Названы болезни, которые лечат разные породы кошек

В народе давно ходят слухи, что кошки могут лечить людей. Одно только мурчание может успокоить хозяина и доставить массу положительных эмоций. И любимые питомцы помогают людям не только бороться со стрессом, но и решать куда более серьёзные проблемы. Об этом заявила специалист Центра содействия семейному воспитанию имени Ю. В. Никулина Диана Курбатова в беседе с РИАМО.

"Есть мнение, что разные породы кошек "специализируются" на разных заболеваниях. Длинношерстные кошки, например, — отличные психотерапевты и невропатологи, а короткошерстные или бесшерстные лучше "лечат" болезни ЖКТ", — заявила эксперт.

Кроме того, известны случаи, когда кошки предчувствовали сердечный приступ или инсульт у хозяина, выражая беспокойство и привлекая внимание. Нередко они ложатся на травмированное место и своим теплом снимают боль и напряжение. У детей, которые растут в доме с этими пушистыми четвероногими, меньше шансов получить аллергию на шерсть, пылевых клещей и пыльцу, поделилась своим мнением Курбатова.