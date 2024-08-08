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8 августа, 14:56

Целители с лапками: Названы болезни, которые лечат разные породы кошек

Эксперт Курбатова: Короткошёрстные кошки могут лечить болезни ЖКТ

В народе давно ходят слухи, что кошки могут лечить людей. Одно только мурчание может успокоить хозяина и доставить массу положительных эмоций. И любимые питомцы помогают людям не только бороться со стрессом, но и решать куда более серьёзные проблемы. Об этом заявила специалист Центра содействия семейному воспитанию имени Ю. В. Никулина Диана Курбатова в беседе с РИАМО.

"Есть мнение, что разные породы кошек "специализируются" на разных заболеваниях. Длинношерстные кошки, например, — отличные психотерапевты и невропатологи, а короткошерстные или бесшерстные лучше "лечат" болезни ЖКТ", — заявила эксперт.

Кроме того, известны случаи, когда кошки предчувствовали сердечный приступ или инсульт у хозяина, выражая беспокойство и привлекая внимание. Нередко они ложатся на травмированное место и своим теплом снимают боль и напряжение. У детей, которые растут в доме с этими пушистыми четвероногими, меньше шансов получить аллергию на шерсть, пылевых клещей и пыльцу, поделилась своим мнением Курбатова.

Напомним, что 8 августа отмечается Всемирный день кошек. По этому поводу Life.ru собрал сведения о восьми породах усатых, которые обожают своих хозяев и готовы подарить свою любовь и преданность. В их числе рэгдолл, мейн-кун, скоттиш-фолд и другие.

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freepik

Алёна Зиновьева
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