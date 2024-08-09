Главные новости СВО: Уничтожение сил ВСУ под Сумами, какие спецы выбивают наёмников в Курской области, освобождение сёл Донбасса, украинские смертники на Херсонщине, 9 августа После тяжёлых боёв освобождены несколько населённых пунктов ДНР, в Херсонской области совершена очередная попытка десантироваться на Кинбурнскую косу, подкрепления для наших военных уже в Курской области — сводка СВО в дайджесте Life.ru. 9 августа, 10:45 11450 11450 Военнослужащие Армии России в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

ДНР, 9 августа

На Покровском направлении ВС РФ освободили Сергеевку, Ивановку и Лисичное. Ещё несколько населённых пунктов на очереди. Канал "Antiseptic" пишет, что российские войска продвигаются в сторону Мирнограда, Покровска и Новогородовки.

ВСУ постепенно покидают Нью-Йорк, но говорить об освобождении ещё рано. Движение идёт на Нелеповку. В Часовом Яре также идут бои в микрорайонах Новый и Октябрьский.

Харьковская область, 9 августа

Продолжаются бои на Волчанском и Липцовском направлениях. В Волчанске основные действия происходят в районе многоэтажек. Под Липцами противник контратакует, но успеха не имеет. Три штурмовых группы 92-й ОШБр ВСУ уничтожены — 20 боевиков нейтрализовано. Купянское направление также не молчит. По данным военного корреспондента Евгения Лисицына, на участке Берестовое – Стельмаховка Армия России выравнивает фронт.

Вместе с тем российские войска вошли в харьковский Сотницкий Казачок и сумскую Лукашовку. Отмечается, что взятие первого позволяет развить наступление на Золочев. А события в Курской области дают понять, что наступление будет и ВСУ ничего хорошего ждать не приходится.

Сумская и Курская области, 9 августа

Кадры разгрома десанта противника, который ночью пытался высадиться на Кинбурнскую косу. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской весны

Радость в украинских телеграм-каналах начала иссякать после того, как в Курскую область были переброшены резервы ВС РФ. Появилась информация, что выбивать противника будут подразделения "Аида", "Пятнашки", имеющие 10-летний опыт ведения боевых действий, и бывшие бойцы ЧВК "Вагнер".

Захватить населённые пункты Курской области попытались не только боевики ВСУ, но и польские наёмники. SHOT со ссылкой на собственные источники пишет, что их около 30 человек. Канал "НгП раZVедка" сообщает, что в Курской области есть и грузинские наёмники.

Сам город Суджа — под контролем России, что подтверждает канал Condottieros и репортаж военкора Александра Коца, побывавшего в зоне боевых действий. Не прекращается работа и по тыловым районам противника, куда киевское командование продолжает стягивать живую силу и технику.

"Одним из вариантов враг может рассматривать наступательные действия в Белгородской области или на соседних участках Курской, которые пока не охвачены боевыми действиями. Но этому не суждено сбыться", — отмечают авторы канала "Операция Z: Военкоры Русской весны".

В общей сложности на Сумском направлении противник потерял за сутки до 210 человек. Сумщина стала базой для атак на Курскую область, там копятся силы ВСУ для продолжения нападения. "Гауляйтер этого украинского региона жалуется на возросшую интенсивность работы ВКС России. По его словам, за двое суток по приграничью Сумской области сбросили свыше 100 планирующих авиабомб, тогда как суммарно за первые семь месяцев этого года сбросили около 450", — пишет автор телеграм-канала "Повёрнутые на Z-войне".

Херсонская область, 9 августа

ВСУ не оставляют попыток создать плацдарм на левом берегу Херсонской области. Очередная самоубийственная попытка высадки десанта была предпринята на Кинбурнской косе. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщает, что противник пытался на четырёх катерах высадиться на подконтрольной нам территории, но минные поля поумерили пыл, и боевики ВСУ вернулись с потерями в Одессу.

Авторы Даниил Черных