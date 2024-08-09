Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности

Президент Владимир Путин 9 августа провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Как сообщили журналистам в пресс-службе Кремля, обсуждались вопросы борьбы с терроризмом. С докладом выступил директор ФСБ Александр Бортников. Других подробностей не приводится.