Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности
Путин 9 августа обсудил с Совбезом борьбу с терроризмом
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Президент Владимир Путин 9 августа провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Как сообщили журналистам в пресс-службе Кремля, обсуждались вопросы борьбы с терроризмом. С докладом выступил директор ФСБ Александр Бортников. Других подробностей не приводится.
Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смиронов сообщил, что ночью доложил оперативную обстановку президенту Владимиру Путину. Ситуация, по словам главы региона, контролируемая, президент держит её на личном контроле.