Шторм-новости СВО: План и тактика украинских ДРГ в Курской области, провалы ВСУ в ДНР, фактор Запорожья, ситуация на 10 августа Военный эксперт Александр Шарковский анализирует события недели с 5 по 10 августа. До Покровска осталось 14 км, ВСУ ждёт ликвидация передовой линии Северского выступа, участь угледарского гарнизона и зачистка украинских ДРГ в Курской области — в дайджесте Life.ru. 10 августа, 07:03 8088 8088 Работа артиллеристов ВС РФ в Херсонской области на линии боевого соприкосновения. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Бойцы группировки "Север" продолжают уничтожать врага в Курской области, после захода в приграничный город Суджу СпН "Ахмат" ВС РФ и группы "Аида", а также спецов из "Вагнера", вернувшихся из Африки, идёт ликвидация ДРГ и техники ВСУ. По данным МО РФ, ВСУ ежесуточно теряют порядка двух тысяч бойцов. В очень напряжённых боях первой декады августа изрядно потрёпаны и обескровлены около 40 бригад ВСУ. Войска ВС РФ ведут сражение в приграничье Курской области и продолжают наступать на нескольких участках фронта, включая Торецкое и Покровское направления в ДНР.

Бои в Курской области, 10 августа

Кадры наёмников в пограничных районах Курской области. Видео © Telegram / Colonelcassad

Группировка сил ВСУ, вторгшаяся в Курскую область, включает: 22-ю, 32-ю, 88-ю механизированные, 49-ю артиллерийскую бригады; 103-ю, 105-ю, 129-ю бригады теробороны (БрТО); батальон 110-й БрТО; 54-й разведбат, БТГ из состава 82-й десантно-штурмовой бригады (ДШБр) и сводный отряд 80-й ДШБр; подразделение рейнджеров ССО ВСУ, батальон "Нахтигаль" 14-го полка БПЛА и группу БпЛА Project M2 управления "А" ССО СБУ. Поступают сведения о перемещении резервов ВСУ из тыловых районов страны в направлении Сумской и Черниговской областей. Судя по всему, Киев сформировал оперативное объединение из 12 бригад, бронетехники, артиллерии и БПЛА. Замечено множество наёмников из Грузии и Польши.

В результате нападения ДРГ противника зашли на территорию приграничья Курской области, продолжается их зачистка. ВС РФ экстренно отреагировали, и навстречу неприятелю был выдвинут многочисленный резерв группы войск "Север" с мощной авиационной и артиллерийской поддержкой. Противник бросает в огонь свежие силы, это последняя попытка главкома ВСУ Александра Сырского создать нужную картинку для западных СМИ, так как в Донбассе и под Харьковом фронт трещит и украинские подразделения или отступают, или сдаются в плен.

В Курскую область переброшены дополнительные силы Росгвардии для борьбы с вражескими диверсантами. Главный редактор портала "Анна-Ньюс" полковник ГРУ в отставке Анатолий Матвийчук пояснил для Life.ru, что множество ДРГ противника из состава украинских ССО, в том числе из подразделения "Медведи СС" (запрещено в РФ), зашли на территорию Курской области 6 августа.

Пожарная группа "Аида" отправила в утиль танк ВСУ у Суджи. Фото © Telegram / Белорусский силовик

— Украинские ДРГ вели разведку и передавали полученные данные ударным тактическим группам врага. Они же корректировали огонь артиллерии ВСУ и действия украинской БТГ, прорвавшей оборону нашей границы. В дальнейшем диверсанты приступили к обстрелам в тылу наших войск, а также развязали террор против местного населения и властей. В настоящее время войска Росгвардии занимаются поиском и уничтожением таких групп, — отметил Матвийчук.

Харьковская и Донецкая области, 10 августа — северный фланг СВО, Часов Яр и до Угледара

Продолжаются сражения на Харьковском направлении в Липцах и Волчанске, а также на Купянском и Сватовском участках фронта. Идут бои местного значения за Синьковку, Петропавловку, Табаевку и другие населённые пункты. ВС РФ постепенно прижимают основные силы противника к реке Оскол.

ВС РФ продолжают продвигаться в направлении Славянска по северному берегу Северского Донца. Успех наших сил обозначился в районе Григоровки и Серебрянки. Южнее россияне наступают в направлении Северска и Резниковки. В ближайшее время возможна полная ликвидация Северского выступа передовой линии ВСУ.

Телеграм-канал "Рыбарь" сообщил о форсировании нашими десантниками канала Северский Донец — Донбасс в нескольких местах. МО РФ во фронтовой сводке известило о том, что в Часовом Яре 23-я, 24-я, 67-я механизированные, 5-я и 10-я штурмовые, 10-я горно-штурмовая бригады ВСУ понесли потери от артиллерии и авиации ВС РФ.

Битва за Торецк — провальная для ВСУ. Россияне несколько раз были близки к тому, чтобы замкнуть в окружение врага, занимающего позиции в районе Нью-Йорка. Сейчас бои идут уже в самом Торецке. Командование ВСУ продолжает затыкать дыры в своей обороне плохо обученными новобранцами. Передовая линия завалена трупами украинских солдат.

На Покровском направлении котёл для двух батальонов ВСУ в районе населённого пункта Желанное не состоялся. Противник, потеряв 2/3 солдат, вырвался из окружения. Россияне продолжают наступать на Елизаветовку, Гродовку, Орловку. До Покровска, который является основным центром тылового снабжения восточной и юго-восточной группировок украинских войск, россиянам осталось преодолеть около 14 км по прямой. Южнее ВС РФ завершили битву за Красногоровку и создали предпосылки для ликвидации Красногоровского выступа.

ВС РФ предприняли наступление на Водяное, охватывая Угледар с севера. Гарнизон ВСУ, обороняющий этот город, вероятно, не получит приказ на отход и будет вынужден удерживать свои позиции любой ценой.

Запорожье и Херсон, 10 августа — Гуляйполе, Орехов, Днепр

В районе Великой Новосёлки продолжаются бои за Макаровку и Благодатное. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

В районе Великой Новосёлки бои идут за Макаровку и Благодатное. Близ Гуляйполя изменений нет. Николаевское подполье сообщает, что на запорожском направлении противник сосредотачивает свежие войска. Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал Life.ru: "Севернее Работина и Вербового российские войска потеснили противника и заняли позиции в незначительном отдалении от Орехова. На этом направлении неприятель продолжает держать большие силы, примерно 11 бригад, которые готовы при первой же возможности перейти в наступление. Поэтому российское командование никак не может ослабить данный участок фронта".

В битве за Днепр артиллерия и авиация ВС РФ продолжают уничтожать военные объекты неприятеля, расположенные на правом берегу реки. Все попытки ВСУ форсировать Днепр пресечены.

Авторы Александр Шарковский