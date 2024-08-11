Сигнал для NASA: Что за объект хотят запустить в космос над США По сообщениям, объект будет выглядеть как неподвижная звезда, а на самом деле представлять собой небольшое устройство, оснащённое лазерами. 10 августа, 21:13 В космосе над США скоро зависнет искусственная "звезда". Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

На фото — американский астроном Арло Ландольт, который в числе прочего открыл новую разновидность звёзд — пульсирующих белых карликов. Это небольшие звёзды, у которых из-за внутренних процессов ритмично колеблется мощность идущего от них света. А ещё этот учёный прославился составленными масштабными каталогами, в которых обобщил и подробно описал свет всех известных звёзд.

Американский астроном Арло Уделл Ландольт. Фото © Noirlab.edu

По характеристикам света о звёздах и вообще обо всей Вселенной можно очень многое узнать. К примеру, "степень красноты" этого света может говорить о том, насколько объект далеко и с какой скоростью он от нас уносится в расширяющейся Вселенной. Дело в том, что, когда источник света удаляется от наших глаз, то волны его света удлиняются, а чем длиннее волны света, тем "краснее" этот свет воспринимается нашими глазами. Этот эффект называется красным смещением.

Теперь, уже после своей смерти (его не стало в 2022 году), астроном Ландольт прославится как человек, который не только смотрел на звёзды, но и способен зажечь звезду в небе. Именно в его честь назван проект, который планируют реализовать к концу этого десятилетия.

Технически проект заключается в том, чтобы запустить в космос небольшой аппарат из стандартной серии кубсатов размерами 20 на 20 на 34 сантиметра. Обычно такие спутники весят 20-50 килограммов. Он должен будет летать на высоте около 36 тысяч километров над Землёй, притом на той же самой скорости, с которой планета вращается вокруг своей оси. Благодаря этой синхронности спутник как бы зависнет над определённой точкой на Земле. В данном случае он будет всё время над США. Такая орбита называется геостационарной.

Геостационарная орбита (анимация). Фото © Wikipedia / Talifero

Этот кубик, по планам, будет оснащён направленными на Землю лазерами. Благодаря этому он будет выглядеть в небе действительно как звезда, и астрономы намерены в нескольких обсерваториях эту "звезду" наблюдать.

Зачем же это нужно? Учёные хотят понять, насколько верно они интерпретируют то, что наблюдают в космосе. В отношении этого спутника они будут точно знать всё и об идущем от него свете, и о нём самом, то есть об источнике света. Таким образом, они сначала по свету попытаются определить, что собой представляет источник, как будто этот источник им заранее не известен. А потом они сравнят то, что у них получится, с реальным положением дел. И степень ошибочности их оценок будет говорить о том, в какой степени они ошибаются со всем, что видят во Вселенной: со звёздами, планетами, галактиками, чёрными дырами, взрывами сверхновых звёзд и так далее.

Конечно, не стоит опасаться, что ошибочность окажется катастрофической, но это сравнение даст возможность откалибровать телескопы и сделать все астрономические наблюдения более точными. Как объясняют учёные, им это особенно интересно с точки зрения определения пригодности далёких планет для известной нам жизни. К примеру, по спектру света в атмосфере планеты определяют, какие в этой атмосфере есть вещества.

Авторы Адель Романенкова