В кабмине раскрыли меры по сдерживанию цен на отели

Сдержать цены на гостиничные услуги в России хотят при помощи строительства новых крупных туристических объектов, а также маленьких модульных домиков. На данный момент предложение явно не поспевает за спросом. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью Kp.ru.

Сейчас Правительство РФ субсидирует возведение модульных гостиниц и глэмпингов, которые строятся за считаные дни. Они активно вводятся в эксплуатацию в регионах. Кроме того, на этот год запланировано более 160 крупных проектов. В их числе гостиницы, десять аквапарков, около десяти горнолыжных курортов и три парка развлечений. Министр подчеркнул, что работа над ними занимает куда больше времени, чем над маленькими домиками, и может длиться от двух до четырёх лет.

Чтобы окупить такие объекты, нужно привлекать туристов 10–11 месяцев в году. По словам Решетникова, такая задача вполне осуществима, поскольку в последнее время наблюдается спрос со стороны россиян. Они начали активно интересоваться отдыхом внутри страны и верят в возможности внутреннего туризма.