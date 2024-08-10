Житель Екатеринбурга хотел взорвать четырёхэтажку, чтобы выйти из запоя

В Екатеринбурге неадекват захотел взорвать жилой многоэтажный дом, но его вовремя остановили. Он сообщил о своём желании по телефону, благодаря чему ему удалось помешать.

Мужчина позвонил в центр психологической помощи "Форпост" и сообщил, что уже несколько дней находится в запое и не знает, как перестать пить. Поэтому он решил взорвать газ в своей квартире дома в Железнодорожном районе.

Экстренные службы сработали оперативно. Через "Екатеринбурггаз" четырёхэтажку отключили от снабжения, а звонившего задержали. В момент прибытия правоохранителей конфорки на газовой плите были закрыты. Мужчину поместили в психиатрическую больницу, пишет URA.ru.