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Регион
10 августа, 19:43

Житель Екатеринбурга хотел взорвать четырёхэтажку, чтобы выйти из запоя

В Екатеринбурге неадекват захотел взорвать жилой многоэтажный дом, но его вовремя остановили. Он сообщил о своём желании по телефону, благодаря чему ему удалось помешать.

Мужчина позвонил в центр психологической помощи "Форпост" и сообщил, что уже несколько дней находится в запое и не знает, как перестать пить. Поэтому он решил взорвать газ в своей квартире дома в Железнодорожном районе.

Экстренные службы сработали оперативно. Через "Екатеринбурггаз" четырёхэтажку отключили от снабжения, а звонившего задержали. В момент прибытия правоохранителей конфорки на газовой плите были закрыты. Мужчину поместили в психиатрическую больницу, пишет URA.ru.

Пять человек пострадали при взрыве газа в доме под Хабаровском
Пять человек пострадали при взрыве газа в доме под Хабаровском

Ранее Life.ru писал, что взрыв газа произошёл в жилом доме в Москве. В результате случившегося пострадали два человека. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

Обложка ©

freepik / ededchechine

Алёна Зиновьева
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