Главные новости СВО: ДРГ зачищают в приграничье, фрагменты ракеты ВСУ упали на дом в Курске, Киев применил химоружие на территории РФ, 11 августа Куряне взяли в плен украинского солдата, ВСУ забрасывают в приграничье зэков и ДРГ, Киев анонсировал приложение для онлайн-мобилизации граждан, украинские власти проводят эвакуацию из Херсонской области — дайджест в материале Life.ru. 11 августа, 09:48 Работа артиллерии в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 11 августа

Ночные атаки ДРГ в курском приграничье не дали ВСУ даже картинок для пропаганды. Военный эксперт Борис Рожин сообщает, что за последние часы уничтожены несколько пикапов и РСЗО противника. При этом Курск был обстрелян дальнобойными ракетами, фрагменты одной из них упали на жилой дом. Пострадало 13 человек, двое из них в тяжёлом состоянии. В данный момент в регионе активно работает оперативный штаб по оказанию помощи населению. Из приграничья эвакуировано уже более 76 тысяч человек, их разместили в Орловской, Московской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Калужской, Тверской областях.

ВСУ в Курской области применили боевые отравляющие вещества (БОВ). Под удар "химии" попали подразделения спецназначения ВС РФ. Судя по симптомам отравления, противник использовал хлор или смесь на его основе. Бойцов со рвотой и судорогами доставили в токсикологию.

Некоторых украинских террористов в Курской области удалось поймать местным жителям. Украинский солдат, уроженец Сумской области, рассказал, что попал под "пропаганду ненависти" по отношению к русским. Ему 27 лет, по словам пленного, сейчас в ВСУ воюют либо молодые, либо старые, других мужчин на Украине не осталось.

Развитие боевых действий в Курской области, видимо, будет идти по сценарию контртеррористической операции. Крупные соединения ВСУ будут отброшены за границу, но в лесах, скорее всего, останется ещё много групп украинских солдат. Речь идёт в том числе о вооружённых зэках, которых, по некоторой информации, противник активно завозит в оккупированный район и оставляет на произвол судьбы.

Операторы "Ланцета" подловили танк ВСУ в селе, из которого он вёл огонь по нашим позициям в курском приграничье. Видео © Telegram / Kotsnews

Донецкая область, 11 августа

Вблизи Донецка наши бойцы смогли занять Невельское, из которого в течение долгого времени ВСУ вели террористические обстрелы мирных городских кварталов. Старый украинский укрепрайон был разрушен ударами дронов. Под Торецком российские силы смогли продвинуться ещё западнее Нью-Йорка. В центре этого посёлка наша зона контроля увеличилась на 400 метров. Операторы БПЛА на направлении совместно с другими бойцами смогли загнать украинский танк на минное поле, в результате чего он буквально испарился.

В районе Карловского водохранилища противник в низинах уничтожается прямой наводкой. Подразделения ВС РФ проводят разведку боем, держат порядки ВСУ в напряжении. В целом всё внимание армий сейчас приковано к Курской области, поэтому на остальных направлениях фиксируется небольшой спад активности. И украинские, и российские резервы сейчас едут в Курск. Telegram-канал "Военкор Котенок" отмечает: "Украинцы не имеют какой-либо серьёзной обороны на данном направлении и вынуждены постоянно откатываться. Наши пытаются не терять инициативу и идут вперёд, но значительная часть сил была перекинута — сами понимаете куда".

Российский военнослужащий в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Запорожская область, 11 августа

ВСУ нанесли удар по Энергодару. Запорожская АЭС не пострадала, но город был частично обесточен. Тем временем Рогозин заявил, что бойцы на Запорожском направлении не будут оставлять фронт и не поедут в Курск. Он добавил, что "скоро и здесь вспыхнет, как год назад", имея в виду скорую активизацию боёв в Запорожье.

Херсонская область, 11 августа

ВС РФ уничтожили пункт дислокации ВСУ на правом берегу Днепра. Тем временем украинские власти объявили принудительную эвакуацию в 50 оккупированных населённых пунктах Херсонщины. Соответствующую информацию разместил у себя в Telegram-канале глава оккупированной части области Александр Прокудин. Надоели ли ВСУ херсонские партизаны, или украинцы ждут скорого наступления ВС РФ — не уточняется.

Российские военнослужащие в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Киев анонсировал приложение для онлайн-мобилизации граждан

ТЦК, по задумке украинских властей, теперь должны преследовать украинцев и с экранов смартфонов. Киевом планируется реализация онлайн-рекрутинга в армию. Замминистра обороны Украины прокомментировала создание приложения следующим образом: "Вообще, у нас идея в том, чтобы сделать "Резерв+" онлайн-ТЦК, чтобы все услуги, которые есть в ТЦК, можно было получить через эту программу". Мобилизовать украинцев по телефону могут начать уже осенью.

Авторы Кирилл Золотарев