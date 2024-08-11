Вертолёты Ка-52 нанесли удары по ВСУ в приграничном районе Курской области

Экипажи авиации ВС РФ на вертолётах Ка-52 нанесли удары по скоплению живой силы и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Ранее командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов назвал решающей битву в Курской области, после чего Украина падёт. Сейчас для россиян из приграничных районов настали тяжёлые времена, но он заверил, что российские войска делают всё, чтобы уничтожить противника и пресечь все его попытки перейти в атаку.