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11 августа, 03:55

Вертолёты Ка-52 нанесли удары по ВСУ в приграничном районе Курской области

Экипажи авиации ВС РФ на вертолётах Ка-52 нанесли удары по скоплению живой силы и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены", — сказано в записи военного ведомства.

Удары экипажей вертолётов Ка-52 по живой силе и военной технике ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

"Будет уничтожена": На Западе предрекли Украине провал операции ВСУ под Курском
"Будет уничтожена": На Западе предрекли Украине провал операции ВСУ под Курском

Ранее командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов назвал решающей битву в Курской области, после чего Украина падёт. Сейчас для россиян из приграничных районов настали тяжёлые времена, но он заверил, что российские войска делают всё, чтобы уничтожить противника и пресечь все его попытки перейти в атаку.

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Кадр видео Telegram / Минобороны России

Артур Лапсаков
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