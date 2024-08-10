"Мужики, это та самая битва": Алаудинов призвал встать плечом к плечу в решающих боях под Курском

"Я не вижу причин для того, чтобы вы сомневались. Для того, чтобы вы думали, что мы могли бы даже проиграть в этой битве. <...> Мужики, вот это и есть как раз та битва, о которой я всегда говорил. Я призываю вас всех принять участие в этой битве, решающей битве, потому что после этой битвы Украина падёт", — пояснил он.