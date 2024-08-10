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"Мужики, это та самая битва": Алаудинов призвал встать плечом к плечу в решающих боях под Курском

Алаудинов назвал решающей битву в Курской области, после чего Украина падёт

10 августа, 17:13
Российские военные. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Для украинской стороны боевые столкновения в Курской области окажутся решающими и последними, после чего Киев будет вынужден капитулировать. Об этом рассказал в своём телеграм-канале командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

"Я не вижу причин для того, чтобы вы сомневались. Для того, чтобы вы думали, что мы могли бы даже проиграть в этой битве. <...> Мужики, вот это и есть как раз та битва, о которой я всегда говорил. Я призываю вас всех принять участие в этой битве, решающей битве, потому что после этой битвы Украина падёт", — пояснил он.

Алаудинов подчеркнул, что сейчас для россиян из приграничных районов настали тяжёлые времена, но он заверил, что российские войска делают всё, чтобы уничтожить противника и пресечь все его попытки перейти в атаку. Командир спецназа "Ахмат" также попросил всех тех, кто "сидит на тёплых точках на диване" перестать давать советы солдатам, а вместо этого посильно оказать помощь для нашей общей Победы.

"Будет уничтожена": На Западе предрекли Украине провал операции ВСУ под Курском
"Будет уничтожена": На Западе предрекли Украине провал операции ВСУ под Курском

Напомним, 6 августа украинские военные предприняли попытку прорваться в Курскую область, бои у границы продолжаются. Режим контртеррористической операции (КТО) введён в Курской, Брянской и Белгородской областях. По словам Алаудинова, операцией ВСУ руководит напрямую НАТО. Кроме того, в рядах украинских войск замечены канадские и грузинские наёмники, а также представители Франции, Польши и других государств. Алаудинов заверил, что все эти страны во главе с США ещё встанут перед Россией на колени за устроенную "вакханалию сатанистов". По последним данным, потери ВСУ в Курской области превысили 1100 бойцов и 20 танков.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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