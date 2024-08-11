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Регион
11 августа, 10:59

Жаждавшую славы экс-"Мисс Москва" облапошили на 5,3 млн рублей

Мошенник обманул бывшую "Мисс Москва"на 5,3 млн руб., пообещав место в конкурсе

Алеся Семеренко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alesiasemerenko

Алеся Семеренко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alesiasemerenko

Бывшую "Мисс Москва" Алесю Семеренко обманули на 5,3 млн рублей. Как сообщает SHOT, уже почти год она пытается вернуть эту сумму у кастинг-директора, который пообещал ей призовое место в конкурсе Miss Earth во Вьетнаме.

По данным телеграм-канала, 30-летняя модель познакомилась на злополучном для себя конкурсе "Мисс Москва" с Антоном Парамоновым. Мужчина представился кастинг-директором "Мисс Екатеринбург" и заявил, что у него есть связи и выходы на международные конкурсы красоты, пообещав победительнице Алесе славу. Спустя несколько месяцев девушку лишили титула — она игнорировала условия договора, не участвовала в благотворительных акциях и не выходила с организаторами на связь.

Алеся Семеренко. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alesiasemerenko

Алеся Семеренко. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alesiasemerenko

Однако Семеренко решила карьеру не бросать и от Парамонова узнала про конкурс красоты в Таиланде. Участие в нём стоило 230 тысяч рублей. Алеся оплатила, попала, но не выиграла. Спустя два года Парамонов предложил девушке поучаствовать в Miss Earth во Вьетнаме и выдвинул условия: 150 тысяч долларов за переговоры с руководителем конкурса, $5 тысяч — взнос за участие и $50 тысяч за место в топ-4 победительниц. Модель согласилась, передав все деньги во время нескольких деловых встреч.

Тем не менее суммы оказалось мало — Парамонов выслал анкету для участия в конкурсе онлайн и попросил ещё $3 тысячи. Семеренко скинула денег, а когда задавала вопросы по анкете, кастинг-директор покинул чат и заблокировал девушку. От отчаяния она обратилась в полицию осенью прошлого года и в начале августа. Общая сумма ущерба оценивается в 5,3 млн рублей.

Алеся Семеренко. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alesiasemerenko

Алеся Семеренко. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alesiasemerenko

Таможенники изъяли у "мисс Москва – 2018" сумку и браслет за 2 млн рублей
Таможенники изъяли у "мисс Москва – 2018" сумку и браслет за 2 млн рублей

Напомним, Алеся Семеренко в возрасте 24 лет одержала победу в конкурсе "Мисс Москва – 2018". Однако корону девушке пришлось носить совсем недолго. Впервые в истории победительницу лишили короны из-за несоблюдения условий договора. Как рассказала продюсер конкурса, финалистка не выходила на связь и не появлялась на мероприятиях, хотя была обязана по соглашению сторон. После сообщалось, что Алеся вернула организаторам сломанную корону, однако сама она все обвинения опровергла. Титул при этом был передан вице-мисс Ксении Паленовой.

Никита Никонов
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