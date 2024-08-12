Родившийся с дырой вместо лица мальчик обрёл семью и пошёл в обычную школу

Вероника и Руслан — необычная пара. Вместе они берут под опеку детей с серьёзными пороками развития и делают всё, чтобы их жизнь стала полноценной и насыщенной. Всего на данный момент они воспитывают троих детей. Среди них — Лилит, родившаяся с укороченными конечностями и отставанием в развитии; Саша, чья нервная система была разрушена ещё в утробе из-за злоупотребления матерью алкоголем. А также мальчик по имени Рустам, у которого при рождении вместо лица была дыра.

"Я с детства знала: да, есть такие дети, которые остались без родителей. А когда выросла, поняла, что когда-нибудь возьму такого ребёнка в семью. Но и подумать не могла, что их будет трое и с тяжёлыми диагнозами", — рассказала женщина в беседе с kp.ru.

Фото мальчика Рустама, родившегося без лица, в возрасте 3–4 лет. Фото © Kp.ru

Впервые о Рустаме она узнала случайно, увидев его фотографию на одном из форумов. Тогда мальчик уже перенёс несколько пластических операций. Ребёнок не выходил у неё из головы, и тогда, посоветовавшись с мужем, она решила встретиться с малышом. Во время знакомства пара и поняла, что хочет его усыновить, притом даже не взглянув в медицинскую карту.

Сложности на этом этапе лишь начинались, ведь мальчику требовалось ещё несколько операций. Одна из них завершилась неудачно, во время реконструкции глотки и нёба у Рустама случилась гипоксия (пониженное содержание кислорода в организме. — Прим. Life.ru). Это привело к мощному откату, малышу пришлось учиться заново читать, писать, считать в уме и выполнять базовые действия. Учиться ходить с костылями он также отказывался, но Вероника была непреклонна, и вскоре он сдался под материнским напором.

Позднее Рустаму установили протезы, что позволило ему посещать школу и жить вполне обычной жизнью. Но и здесь не обошлось без трудностей — многие врачи попросту боялись делать операцию мальчику из-за того, что у него был недоразвит тазобедренный сустав. Сейчас Рустаму уже 11 лет, он ходит в школу, играет на флейте и барабанах и даже занимается каратэ. Не так давно получил красный пояс.