В Индии родился малыш с двумя парами рук и ног и двумя лицами
DM: В Индии родился ребёнок с двумя лицами, четырьмя ногами и четырьмя руками
Женщина в Индии родила малыша с двумя лицами, а также двумя парами рук и ног. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, необычный младенец родился в деревенской больнице, куда беременную Раму Деви срочно доставили после начала схваток. Малыш шокировал врачей, ведь из его груди росли дополнительные пары рук и ног, которые остались от его несформировавшегося близнеца. Ребёнок смог прожить всего пять часов.
Эта аномалия шокировала не только медиков, но и самих родителей. Во время беременности женщина не проходила пренатальную диагностику. Семья живёт в селе, поэтому у них нет возможности получить качественные медицинские услуги. Известно, что роды Деви прошли благополучно, медики не могут определить причины такой аномалии младенца.
А ранее Life.ru рассказывал, что во Владивостоке родилась девочка, вес которой составил около шести килограммов. Медики сделали роженице кесарево сечение. Они не ожидали, что на свет появится такая большая малышка.
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