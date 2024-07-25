В Индии родился малыш с двумя парами рук и ног и двумя лицами

Женщина в Индии родила малыша с двумя лицами, а также двумя парами рук и ног. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, необычный младенец родился в деревенской больнице, куда беременную Раму Деви срочно доставили после начала схваток. Малыш шокировал врачей, ведь из его груди росли дополнительные пары рук и ног, которые остались от его несформировавшегося близнеца. Ребёнок смог прожить всего пять часов.

Эта аномалия шокировала не только медиков, но и самих родителей. Во время беременности женщина не проходила пренатальную диагностику. Семья живёт в селе, поэтому у них нет возможности получить качественные медицинские услуги. Известно, что роды Деви прошли благополучно, медики не могут определить причины такой аномалии младенца.