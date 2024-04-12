Скончались старейшие в мире сиамские близнецы
Сиамские близнецы Шаппеллы умерли в возрасте 62 лет в США
Сиамские близнецы Шаппеллы. Обложка © Guinness World Records
Сиамские близнецы Лори и Джордж (ранее Дори) Шаппеллы умерли на 63-м году жизни. Об их смерти рассказали на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Представители Книги рекордов посвятили читателей в раннюю жизнь близнецов, рассказав, что изначально Лори и Дори, соединённые через голову, были однополыми близнецами, однако в 2007 году Дори решила начать идентифицировать себя как мужчина и сменила имя на Джордж.
Близнецы ушли из жизни 7 апреля в больнице Университета Пенсильвании. Вторые по возрасту сиамские близнецы прожили на девять лет меньше Шаппеллов.
Джордж был известным певцом и исполнял песни в стиле кантри, а Лори в 1990-х работала в прачечной при госпитале. При этом первый имел проблемы с позвоночником, которые не позволяли ему самостоятельно ходить, из-за чего приходилось использовать особое кресло, которое перемещала его сестра.
Ранее Life.ru рассказывал, что одна из сиамских близняшек Хенсел вышла замуж. Её супругом стал ветеран ВВС США Джош Боулинг. При рождении их решили не разделять, потому что врачи предупредили о низких шансах девочек на выживание. Сейчас Бриттани и Эбби работают в школе и учат детей математике.