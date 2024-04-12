Скончались старейшие в мире сиамские близнецы

Сиамские близнецы Лори и Джордж (ранее Дори) Шаппеллы умерли на 63-м году жизни. Об их смерти рассказали на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Представители Книги рекордов посвятили читателей в раннюю жизнь близнецов, рассказав, что изначально Лори и Дори, соединённые через голову, были однополыми близнецами, однако в 2007 году Дори решила начать идентифицировать себя как мужчина и сменила имя на Джордж.

Близнецы ушли из жизни 7 апреля в больнице Университета Пенсильвании. Вторые по возрасту сиамские близнецы прожили на девять лет меньше Шаппеллов.

Джордж был известным певцом и исполнял песни в стиле кантри, а Лори в 1990-х работала в прачечной при госпитале. При этом первый имел проблемы с позвоночником, которые не позволяли ему самостоятельно ходить, из-за чего приходилось использовать особое кресло, которое перемещала его сестра.