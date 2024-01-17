"Не ожидал никто": В Приморье родилась малышка-крепышка весом почти шесть килограммов

Одну из семей Приморского края можно поздравить с недавним пополнением. Как сообщают в телеграм-канале представители Владивостокского клинического родильного дома № 3, в краевом центре у женщины родилась девочка, вес которой составил почти шесть килограммов.

Это третий ребёнок в семье — у девочки уже есть брат и сестра. Стоит отметить, что вес малышки-крепышки достиг отметки 5760 граммов, а её рост составил 53 сантиметра. Врач – акушер-гинеколог высшей категории, заведующая акушерским обсервационным отделением Наталья Король в свою очередь рассказала, что медики ждали появления на свет крупного ребёнка, но они и не предполагали, что новорождённая будет настолько большая.

"Мы, естественно, знали, что ребёнок будет крупный, поэтому все были наготове. Но что девочка будет настолько велика, не ожидал никто", — заявила акушер.

Помимо этого, Король сообщила, что малышка появилась на свет после того, как её матери сделали кесарево сечение. Операция прошла без осложнений, а ребёнок вместе со своей мамой в настоящее время чувствуют себя хорошо.