"Не ожидал никто": В Приморье родилась малышка-крепышка весом почти шесть килограммов
Во Владивостоке родилась малышка-крепышка весом почти шесть килограммов
Одну из семей Приморского края можно поздравить с недавним пополнением. Как сообщают в телеграм-канале представители Владивостокского клинического родильного дома № 3, в краевом центре у женщины родилась девочка, вес которой составил почти шесть килограммов.
Это третий ребёнок в семье — у девочки уже есть брат и сестра. Стоит отметить, что вес малышки-крепышки достиг отметки 5760 граммов, а её рост составил 53 сантиметра. Врач – акушер-гинеколог высшей категории, заведующая акушерским обсервационным отделением Наталья Король в свою очередь рассказала, что медики ждали появления на свет крупного ребёнка, но они и не предполагали, что новорождённая будет настолько большая.
"Мы, естественно, знали, что ребёнок будет крупный, поэтому все были наготове. Но что девочка будет настолько велика, не ожидал никто", — заявила акушер.
Помимо этого, Король сообщила, что малышка появилась на свет после того, как её матери сделали кесарево сечение. Операция прошла без осложнений, а ребёнок вместе со своей мамой в настоящее время чувствуют себя хорошо.
Счастливое событие произошло недавно в самолёте "Уральских авиалиний" рейса U6-2441 из московского аэропорта Жуковский в Душанбе. Сообщается, что на борту воздушного судна 10 января прямо в небе родился новый пассажир.
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