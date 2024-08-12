Российская ПВО сбила за сутки шесть снарядов HIMARS и две авиабомбы Hammer

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки шесть реактивных снарядов HIMARS американского производства, две управляемые авиационные бомбы Hammer, изготовленные во Франции, а также 40 беспилотников (22 из них уничтожены вне зоны проведения специальной военной операции). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего с начала СВО уничтожено: 637 самолётов, 278 вертолётов, 29771 БПЛА, 17042 танка и других боевых бронированных машин, 1400 боевых машин реактивных систем залпового огня, 566 зенитных ракетных комплексов, 13135 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 24668 единиц специальной военной автомобильной техники.