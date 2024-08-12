Российская ПВО сбила за сутки шесть снарядов HIMARS и две авиабомбы Hammer
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки шесть реактивных снарядов HIMARS американского производства, две управляемые авиационные бомбы Hammer, изготовленные во Франции, а также 40 беспилотников (22 из них уничтожены вне зоны проведения специальной военной операции). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Всего с начала СВО уничтожено: 637 самолётов, 278 вертолётов, 29771 БПЛА, 17042 танка и других боевых бронированных машин, 1400 боевых машин реактивных систем залпового огня, 566 зенитных ракетных комплексов, 13135 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 24668 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили за сутки 18 украинских беспилотников над российскими регионами. 11 из них сбиты над Курской областью, пять над Белгородской и два над Воронежской.
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