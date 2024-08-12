Группировка "Запад" лишила ВСУ более 540 военных, танка и боевой машины "Козак"

Украинские подразделения потеряли более 540 военнослужащих, танк и боевую бронированную машину "Козак" в зоне ответственности подразделений российское группировки войск "Запад". Об этом сообщила на брифинге 12 августа пресс-служба Министерства обороны.

По данным военного ведомства, нашим бойцам удалось улучшить тактическое положение и нанести поражение формированиям 32-й механизированной бригады ВСУ и двум бригадам украинской нацгвардии в районе Торецка, Гродовки и Миролюбовки.