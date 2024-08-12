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Регион
12 августа, 10:29

Группировка "Запад" лишила ВСУ более 540 военных, танка и боевой машины "Козак"

Украинские подразделения потеряли более 540 военнослужащих, танк и боевую бронированную машину "Козак" в зоне ответственности подразделений российское группировки войск "Запад". Об этом сообщила на брифинге 12 августа пресс-служба Министерства обороны.

По данным военного ведомства, нашим бойцам удалось улучшить тактическое положение и нанести поражение формированиям 32-й механизированной бригады ВСУ и двум бригадам украинской нацгвардии в районе Торецка, Гродовки и Миролюбовки.

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К слову, дела у противника плохи практически на всех участках фронта в зоне СВО, поэтому украинское командование предприняло попытку спрятать катастрофическое положение ВСУ за дерзкой атакой на Курскую область. Таким образом Киев надеется укрепить свой авторитет в глазах западных союзников, пишут в немецкой прессе.

Обложка ©

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Алексей Берковиц
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