Группировка "Запад" лишила ВСУ более 540 военных, танка и боевой машины "Козак"
Украинские подразделения потеряли более 540 военнослужащих, танк и боевую бронированную машину "Козак" в зоне ответственности подразделений российское группировки войск "Запад". Об этом сообщила на брифинге 12 августа пресс-служба Министерства обороны.
По данным военного ведомства, нашим бойцам удалось улучшить тактическое положение и нанести поражение формированиям 32-й механизированной бригады ВСУ и двум бригадам украинской нацгвардии в районе Торецка, Гродовки и Миролюбовки.
К слову, дела у противника плохи практически на всех участках фронта в зоне СВО, поэтому украинское командование предприняло попытку спрятать катастрофическое положение ВСУ за дерзкой атакой на Курскую область. Таким образом Киев надеется укрепить свой авторитет в глазах западных союзников, пишут в немецкой прессе.
Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС