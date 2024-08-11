Глава Минобороны Грузии заявил о "боли" и "удивлении" после решения США перенести учения

Глава Минобороны Грузии Ираклий Чиковани удивился решению Вашингтона перенести военные учения "Достойный партнёр — 2024". В этом он признался в беседе с журналистами после встречи с чиновниками из США.

"Мы также поговорили, и я выразил свою боль и удивление тем, что учения "Достойный партнёр — 2024" были перенесены, хотя мы продолжаем готовиться к проведению международных учений в 2025 году", — отметил Чиковани.