Глава Минобороны Грузии заявил о "боли" и "удивлении" после решения США перенести учения
Глава Минобороны Грузии Чиковани удивился решению США перенести военные учения
Глава Минобороны Грузии Ираклий Чиковани удивился решению Вашингтона перенести военные учения "Достойный партнёр — 2024". В этом он признался в беседе с журналистами после встречи с чиновниками из США.
"Мы также поговорили, и я выразил свою боль и удивление тем, что учения "Достойный партнёр — 2024" были перенесены, хотя мы продолжаем готовиться к проведению международных учений в 2025 году", — отметил Чиковани.
Напомним, учения "Достойный партнёр" должны были состояться с 25 июля по 6 августа. Однако в начале июля в Пентагоне сообщили, что откладывают их в рамках пересмотра отношений между США и Грузией. Грузинский президент Саломе Зурабишвили обвинила в срыве совместных с США учений парламент своей же страны.
Как сообщал Life.ru, отношения между Тбилиси и странами Запада ухудшились в связи с принятием закона об иноагентах. Зурабишвили даже наложила на него вето, однако парламент его преодолел. На фоне этого в США пообещали пересмотреть свои отношения с Тбилиси, а ЕС заявил о проблемах со вступлением в объединение из-за разногласий в ценностях.
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