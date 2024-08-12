Экс-руководители "Нота-банка" получили до 11 лет колонии по делу о хищении

Экс-топ менеджеры ПАО "Нота-Банк" получили до 11 лет лишения свободы по уголовному делу о хищении. Такой вердикт в понедельник, 12 августа, вынес Останкинский районный суд Москвы.

Оглашение приговора экс-руководителям "Нота-банка" по делу о хищении. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

По делу проходили братья 52-летний Дмитрий и 43-летний Вадим Ерохины, глава департамента экономической безопасности 47-летний Алексей Киреев, корпоративный директор 55-летний Тимур Исхаков и 42-летний руководитель отдела кредитования Андрей Симаков. Дмитрия Ерохина приговорили к 11 годам лишения свободы, а Вадима — к восьми. В свою очередь Киреев, Исхаков и Симаков получили по пять лет. Все они будут отбывать срок в исправительной колонии общего режима.

Помимо лишения свободы фигурантам назначены штрафы, Так, Дмитрию Ерохину необходимо выплатить 2,5 миллиона рублей, а Вадиму — миллион. В то же время от Исхакова, Киреева и Симакова требуется 500 тысяч рублей.

"Исхаков Т.А., Киреев А.В. освобождены от отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы, в связи с его фактическим отбытием", — уточнили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.