Ещё три бизнес-центра банкира Хотина изъяли в пользу государства

Ещё три бизнес-центра в Москве, ранее принадлежавшие экс-совладельцу банка "Югра" Алексею Хотину, передали в доход государства. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России. Соответствующее решение было принято в рамках выполнения судебного постановления по взысканию ущерба от неуплаты налогов.

Речь идёт о бизнес-центре "Таволга" на Коптевской улице, бизнес-центре Silver Stone в проезде Серебрякова и бизнес-центре Loft Ville на Павелецкой набережной в Москве.