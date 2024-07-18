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18 июля, 15:29

Ещё три бизнес-центра банкира Хотина изъяли в пользу государства

ФССП передала государству ещё три бизнес-центра экс-совладельца "Югры" Хотина

Алексей Хотин. Обложка © ТАСС / Андрей Любимов

Алексей Хотин. Обложка © ТАСС / Андрей Любимов

Ещё три бизнес-центра в Москве, ранее принадлежавшие экс-совладельцу банка "Югра" Алексею Хотину, передали в доход государства. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России. Соответствующее решение было принято в рамках выполнения судебного постановления по взысканию ущерба от неуплаты налогов.

Речь идёт о бизнес-центре "Таволга" на Коптевской улице, бизнес-центре Silver Stone в проезде Серебрякова и бизнес-центре Loft Ville на Павелецкой набережной в Москве.

Ранее в июне приставы проводили действия по передаче государству принадлежащих Хотину гостиницы Four Seasons Hotel Moscow и торговой галереи "Модный сезон" на Охотном Ряду. Также известно, что в доход государства были переданы его ТЦ "Черёмушки", БЦ Cherry Tower и БЦ "Агат".

Напомним, 4 марта Хотина приговорили к девяти годам колонии общего режима по делу о растрате 23 миллиардов рублей. По версии следствия, в 2014 году бывший совладелец "Югры" решил похитить деньги вкладчиков и создал условия для выдачи невозвратных кредитов. Сам бизнесмен вину так и не признал.

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Наталья Исакова
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