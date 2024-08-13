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13 августа, 03:38

Сенатор раскрыл, что происходит в оккупированных районах Херсона

Сенатор Кастюкевич: В Херсоне идёт обязательная эвакуация в нескольких районах

Информация об эвакуации активно распространяется через радио уже несколько дней. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Информация об эвакуации активно распространяется через радио уже несколько дней. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

В ряде районов Херсона, который в данный момент находится под контролем украинских войск, началась обязательная эвакуация населения. Об этом сообщил РИА "Новости" сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

По его словам, в Днепровском, Шуменском районах и в Гидропарке было объявлено о необходимости покинуть свои дома. Уточняется, что информация об эвакуации активно распространяется через радио и уже несколько дней сообщает жителям о сложившейся ситуации.

"В Херсоне оккупационные власти объявили обязательную эвакуацию. В сообщениях, которые приходят мне из русского города Херсона, временно находящегося под оккупацией ВСУшных фашистов, говорится, что объявления соответствующего характера уже несколько дней крутят по радио", — отметил сенатор.

Местные жители, тем не менее, не проявляют особого желания покидать свои дома. Как подчеркнул политик, люди настроены так, что условия, в которых они находятся с момента прихода украинских сил, уже не кажутся им более опасными, чем возможные последствия эвакуации.

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Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры с уничтожением украинских боевиков, пытавшихся высадиться на Кинбурнской косе в Херсонской области. В результате оперативных действий российских военных и казаков-добровольцев очередная провокация киевского режима была сорвана с позором.

Кирилл Сосновских
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