Сенатор раскрыл, что происходит в оккупированных районах Херсона

В ряде районов Херсона, который в данный момент находится под контролем украинских войск, началась обязательная эвакуация населения. Об этом сообщил РИА "Новости" сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

По его словам, в Днепровском, Шуменском районах и в Гидропарке было объявлено о необходимости покинуть свои дома. Уточняется, что информация об эвакуации активно распространяется через радио и уже несколько дней сообщает жителям о сложившейся ситуации.

"В Херсоне оккупационные власти объявили обязательную эвакуацию. В сообщениях, которые приходят мне из русского города Херсона, временно находящегося под оккупацией ВСУшных фашистов, говорится, что объявления соответствующего характера уже несколько дней крутят по радио", — отметил сенатор.

Местные жители, тем не менее, не проявляют особого желания покидать свои дома. Как подчеркнул политик, люди настроены так, что условия, в которых они находятся с момента прихода украинских сил, уже не кажутся им более опасными, чем возможные последствия эвакуации.