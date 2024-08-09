Тела и гарь: Минобороны показало, что осталось от десанта ВСУ на Кинбурнской косе
Опубликовано видео уничтожения боевиков ВСУ при высадке на Кинбурнскую косу
Попытка высадки боевиков ВСУ на Кинбурнскую косу. Обложка © Минобороны РФ
Минобороны РФ опубликовало кадры с уничтожением украинских боевиков, пытавшихся высадиться на Кинбурнской косе в Херсонской области. В результате оперативных действий российских военных и казаков-добровольцев очередная провокация киевского режима была сорвана с позором.
Уничтожение десанта ВСУ при высадке на Кинбурнскую косу. Видео © Минобороны РФ
Диверсанты численностью до 16 солдат на двух скоростных лодках под прикрытием двух катеров огневой поддержки попытались высадить десант на побережье. Первые потери десант понёс ещё у берега, подорвавшись на минных полях, отмечает RT. А по сведениям Минобороны, сошедшие на берег были уничтожены огнём из стрелкового вооружения.
О том, что ВСУ готовят наступление на Кинбурнскую косу и левый берег Днепра стало известно ещё в конце июня. В населённых пунктах Лупарево и Галициново украинские военные разместили пусковую установку для дальнобойных ракет. А утром 9 августа ВСУ пытались воплотить свой план и высадиться на Кинбурнскую косу. ВС РФ удалось уничтожить 12 украинских военных, а также три лодки: одну на мине при подходе к берегу, вторую — артиллерией, третью — ракетой ПТУР.