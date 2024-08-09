Тела и гарь: Минобороны показало, что осталось от десанта ВСУ на Кинбурнской косе

Минобороны РФ опубликовало кадры с уничтожением украинских боевиков, пытавшихся высадиться на Кинбурнской косе в Херсонской области. В результате оперативных действий российских военных и казаков-добровольцев очередная провокация киевского режима была сорвана с позором.

Уничтожение десанта ВСУ при высадке на Кинбурнскую косу. Видео © Минобороны РФ

Диверсанты численностью до 16 солдат на двух скоростных лодках под прикрытием двух катеров огневой поддержки попытались высадить десант на побережье. Первые потери десант понёс ещё у берега, подорвавшись на минных полях, отмечает RT. А по сведениям Минобороны, сошедшие на берег были уничтожены огнём из стрелкового вооружения.