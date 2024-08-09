Российские войска уничтожили диверсантов при попытке высадки на Кинбурнской косе

Утром 9 августа российские военные и казаки-добровольцы отбили попытку ВСУ высадиться на Кинбурнской косе в Херсонской области. В итоге противник лишился трёх лодок и 12 солдат. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

"В провокации враг использовал четыре быстроходные десантные лодки, из них две с диверсантами и две — огневой поддержки, с 16 боевиками. Уничтожено три лодки — одна на мине при подходе к берегу, вторая — артиллерией, третья — ракетой ПТУР. С одной из этих лодок диверсанты успели высадиться и были расстреляны на берегу. Одна лодка ушла", — рассказал он.

Сальдо констатировал, что очередная провокация киевского режима сорвана с позором для её авторов и исполнителей. Всего было ликвидировано 12 украинских военных.