Российские войска уничтожили диверсантов при попытке высадки на Кинбурнской косе
Утром 9 августа российские военные и казаки-добровольцы отбили попытку ВСУ высадиться на Кинбурнской косе в Херсонской области. В итоге противник лишился трёх лодок и 12 солдат. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
"В провокации враг использовал четыре быстроходные десантные лодки, из них две с диверсантами и две — огневой поддержки, с 16 боевиками. Уничтожено три лодки — одна на мине при подходе к берегу, вторая — артиллерией, третья — ракетой ПТУР. С одной из этих лодок диверсанты успели высадиться и были расстреляны на берегу. Одна лодка ушла", — рассказал он.
Сальдо констатировал, что очередная провокация киевского режима сорвана с позором для её авторов и исполнителей. Всего было ликвидировано 12 украинских военных.
Кстати, в конце июня подполье узнало, что ВСУ ведут активную подготовку к атакам на Кинбурнскую косу и левый берег Днепра. В глинозёмном заводе села Галициново, которое используется как пункт для переброски отрядов на правобережье Днепра, засел нацистский батальон "Кракен".