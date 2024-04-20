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20 апреля, 20:39

Казачья бригада "Днепр" ликвидировала два разведкатера ВСУ у Кинбурнской косы

У Кинбурнской косы на Херсонском направлении добровольческая казачья диверсионно-разведывательная бригада "Днепр" ликвидировала два разведкатера ВСУ, на которых было дорогостоящее оборудование. Как рассказал ТАСС командир бригады Андрей Жидков, цель была поражена из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет".

"Подходило всего три катера, два было уничтожено, один ушёл. <…> На такое близкое расстояние катера-разведчики противника подошли впервые за всё время, пока бригада "Днепр" занимает позиции на Кинбурнской косе", — пояснил Жидков.

ВСУ за неделю потеряли более 335 военных на Херсонском направлении
ВСУ за неделю потеряли более 335 военных на Херсонском направлении

Ранее подразделения группировки российских войск "Днепр" уничтожили 65-ю механизированную бригаду ВСУ в районе Работина, а также ликвидировали девять лодок неприятеля, на которых находилось 20 военных. Это произошло на правом берегу Днепра.

Обложка ©

Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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