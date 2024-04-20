Казачья бригада "Днепр" ликвидировала два разведкатера ВСУ у Кинбурнской косы

У Кинбурнской косы на Херсонском направлении добровольческая казачья диверсионно-разведывательная бригада "Днепр" ликвидировала два разведкатера ВСУ, на которых было дорогостоящее оборудование. Как рассказал ТАСС командир бригады Андрей Жидков, цель была поражена из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет".

"Подходило всего три катера, два было уничтожено, один ушёл. <…> На такое близкое расстояние катера-разведчики противника подошли впервые за всё время, пока бригада "Днепр" занимает позиции на Кинбурнской косе", — пояснил Жидков.