Своровавшие почти пять миллиардов топ-менеджеры "Межтопэнергобанка" получили по сроку в колонии

Замоскворецкий районный суд Москвы вынес приговоры зампреду правления "Межтопэнергобанка" Игорю Грабовому и экс-руководителю кредитного управления Елене Литвиновой по делу о хищении более 4,8 миллиарда рублей. Об этом рассказали в госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов".

Грабовой получил пять лет лишения свободы, а Литвинова — четыре. Обвинение же требовало для них восемь и семь лет.

Напомним, что ЦБ лишил "Межтопэнергобанк" лицензии в 2017 году. Известно, что финансовая организация "неадекватно оценивала принимаемые кредитные риски" и кредитовала компании, которые не вели действительной деятельности. Банк был признан банкротом. На момент инцидента долг Межтопэнергобанка перед кредиторами составлял более 30,6 миллиарда рублей. Тогда было возбуждено дело о мошенничестве. Грабовой и Литвинова сначала находились в статусе свидетелей, но позже следствие убедилось в их прямой причастности.