Так это правда: Учёные взбудоражены данными зонда Mars InSight Под поверхностью Красной планеты, похоже, обнаружены водные резервуары, притом большего объёма, чем когда-то в марсианских океанах. 13 августа, 21:11 Под поверхностью Марса обнаружены резервуары воды. Обложка © Wikipedia / NASA

Этот замечательный космический аппарат стоит сейчас посреди марсианской равнины Элизий, чуть повыше экватора и недалеко от той весьма неровной "границы", которая отделяет характерную для северного полушария Марса низменную местность от её полной противоположности — возвышенностей марсианского юга. По мнению геологов, когда Красная планета была полноводной, океаны в основном заполняли север, а на юге была, наоборот, почти сплошная суша.

Зонд Mars InSight в начале своей работы в 2018 году и в 2022-м, когда его покрыл толстый слой марсианской пыли. Фото © photojournal.jpl.nasa.gov

Аппарат Mars InSight, к сожалению, проработал всего четыре года — с 2018-го по конец 2022 года — и "умер", хотя инженеры убеждены, что он сам по себе в абсолютно рабочем состоянии. Там вся проблема оказалась в том, что эти его круглые солнечные панели безнадёжно засыпало марсианской пылью. Как ни придумывали хитроумные способы эту пыль как-нибудь сдуть, смахнуть и так далее, в конце концов уже ничто не стало помогать. В NASA говорят, что если когда-нибудь астронавты высадятся на Марсе около этого зонда, очистят батареи и попробуют включить, то он включится как ни в чём не бывало.

Но за отведённые ему четыре года аппарат очень много интересного успел сообщить. Этот зонд фиксирует "марсотрясения" и по характеру проходящих сквозь марсианские недра ударных волн позволяет составить картину того, что Красная планета представляет собой внутри. Эти волны по-разному проходят через жидкое и твёрдое вещества. По данным Mars InSight, складывается, к примеру, такая картина, что марсианское ядро полностью жидкое. Отметим, что в земном ядре есть твёрдая сердцевина. Эта сердцевина служит "нагревательным элементом", который заставляет внешнюю расплавленную часть перемешиваться и тем самым запускает магнитное динамо, а оно создаёт всей планете мощное магнитное поле — надёжный щит от летящей из космоса радиации. Без него известная нам жизнь не могла бы состояться. Во всяком случае, на поверхности. А у Марса магнитного поля, почитай, практически нет, оно очень слабое. Планетологи сейчас выясняют, почему ядро не может запустить магнитное динамо.

Но недавно на основе информации от Mars InSight обнаружилась ещё одна особенность внутреннего строения Красной планеты. Как пишут учёные, судя по скорости сейсмических волн, на глубинах примерно от 11 до 20 километров находится твёрдая магматическая порода вроде гранита, но в ней есть довольно заметные трещины. Трещины эти заполнены жидкостью. И не просто жидкостью. Геофизики считают, что там находится вода. Что в глубинах Марса скрываются целые резервуары подземных вод. Более того, по опубликованным данным, там воды может быть даже больше, чем когда-то было в марсианских океанах.

Художественное изображение строения марсианской коры, по данным зонда Mars InSight. Фото © scripps.ucsd.edu

Стоит отметить, что спутниковые данные показывают наличие на Марсе довольно неплохих залежей водяного льда не только в полярных шапках, но и даже местами на экваторе. Вот карта распределения залежей льда в марсианском грунте, составленная по данным российского детектора ХЕНД, который уже больше 20 лет работает на борту межпланетной станции 2001 Mars Odyssey. Чем больше синевы на изображении, тем больше льда.

Карта распределения водяного льда в марсианском грунте, по данным российского спутникового прибора ХЕНД. Фото © iki.cosmos.ru

Куда вообще исчезла большая часть марсианской воды — предмет масштабного расследования. Одна версия — она улетучилась в космос, другая — она "ушла в землю", то есть молекулы воды встроились в кристаллическую структуру марсианских пород. В таких случаях говорят, что породы гидратировались. Скорее всего, работали оба механизма, но не совсем понятно, какой в большей степени. А теперь получается, что в любом случае внутри себя Марс по сей день хранит великое богатство.

А может, там и какие-нибудь бактерии живут себе? На такой глубине никакая радиация не страшна. Между прочим, на Земле общая масса всего живого под поверхностью нашей планеты раз в триста больше общей массы всех людей.

Авторы Адель Романенкова