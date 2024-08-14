Математичка, мечтавшая о сперме молодого ученика, предлагала ему договор о донорстве половых клеток

Учительница, которая требовала сперму у бывшего ученика, скидывала подростку договор о донорстве половых клеток. Она предлагала подписать его, когда тому исполнится 18, пишет SHOT.

Учительница, которая предлагала ученику договор о донорстве половых клеток. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, 45-летняя учительница математики и информатики сталкерила своего бывшего ученика из Петербурга на протяжении шести лет. Её привлекало, что парень молодой, высокий и играет в хоккей. К активной фазе приставаний педагог, по словам подростка, перешла несколько месяцев назад — перед совершеннолетием школьника. Пока ему 17.

Учитель заваливала парня странными сообщениями. Писала, что, "поскольку она великовозрастная, для донорства спермы ей нужен человек помоложе, а к нему она питает "платонические чувства" и уверена, что малыш родится с прекрасными генами. Женщина недавно скинула ему график зачатия и договор на донорство спермы. В последнем говорилось следующее:

"Ты умён, красив, справедлив, уверен в себе, ты вырос хорошим человеком благодаря своему папе и маме. У тебя твёрдый характер, замечательная мама, ты на неё похож. Так получилось, что оказался у меня в сердце и можешь помочь мне обрести семью в виде ребёнка. Я буду матерью-одиночкой, но меня это не пугает. Я уже довольно долго одна. А ты найдёшь себе прекрасную девушку для жизни".