Математичка убеждала 17-летнего ученика заделать ей ребёнка доводами о сперме Дурова

Учительница из Ленобласти пыталась родить от своего бывшего ученика. 45-летняя математичка уговаривала 17-летнего подростка сдать сперму как Павел Дуров, потому что он великолепная кандидатура, пишет SHOT.

По словам школьника, женщина преподавала у него математику в шестом классе в школе во Всеволожском районе Ленобласти. Потом семья переехала в Петербург, и мальчика перевели в другую школу. Но учительская любовь преследовала его с того времени. Сейчас подросток уже в 11-м классе.

45-летняя учительница из Ленобласти. Обложка © SHOT

Школьник рассказал, что ещё в 6 классе как-то поставил лайк на видео учительницы в соцсетях, и она решила, что ученик в неё влюблен. По словам подростка, математичка с того времени сталкерила его в соцсетях. Сначала писала как дела, желала здоровья и отправляла нелепые открытки на каждый праздник, а к активным действиям перешла, когда тот был в 9 классе — заявила, что хочет от него ребёнка. Тогда школьник заблокировал бывшую математичку. Но, по его словам, она начала атаковать его с фейковых аккаунтов, приглашала на свидания под видом школьниц, а поздравительными открытками начала заваливать его родителей.

В январе этого года, как уверяет семья, учительница начала убеждать их сына стать донором спермы, потому что мечтала родить от него ребёнка — так как парень молод и здоров. 10 августа математичка заявилась домой к семье и поджидала ученика у парадной. Это стало последней каплей. Родители пацана обратились в полицию.