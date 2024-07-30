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30 июля, 10:25

Ирина Болгар рассказала, что была в курсе донорства Дурова, но их дети были зачаты естественным путём

Ирина Болгар заявила, что её дети от Дурова были зачаты естественным путём

Ирина Болгар и Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missbolgar, durov

Ирина Болгар и Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missbolgar, durov

Возможная мать детей Павла Дурова Ирина Болгар решила раскрыть подробности их личной жизни. После заявлений основателя Telegram о сотне биологических детей девушка отметила, что их совместные отпрыски зачаты естественным путём.

"Наша с Павлом пара не испытывала проблем с репродукцией, чтобы прибегать к помощи специалистов в данном вопросе. Все наши дети были зачаты и рождены естественным путём. И да, дети были признаны официально согласно свидетельствам о признании отцовства и свидетельствам о рождении", — сказала она "Газете.ru".

Болгар заявила, что знала о донорской программе Павла и не имела ничего против.

"Участие Павла в донорской программе не оказывало никакого влияния на наши отношения и нашу семью", пояснила она.

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Напомним, что недавно появилась информация, что Павел Дуров уже давно является отцом троих детей, о которых не было известно прежде. Мать детей — Ирина Болгар, с которой Дуров якобы учился в Санкт-Петербурге. Также есть версия, что на подходе четвёртый ребёнок от Дианы Бако. Позже сам Дуров заявил, что имеет около сотни биологических детей, так как активно сдавал генный материал для ЭКО.

Николай Рюмин
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