Ирина Болгар рассказала, что была в курсе донорства Дурова, но их дети были зачаты естественным путём
Ирина Болгар заявила, что её дети от Дурова были зачаты естественным путём
Ирина Болгар и Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missbolgar, durov
Возможная мать детей Павла Дурова Ирина Болгар решила раскрыть подробности их личной жизни. После заявлений основателя Telegram о сотне биологических детей девушка отметила, что их совместные отпрыски зачаты естественным путём.
"Наша с Павлом пара не испытывала проблем с репродукцией, чтобы прибегать к помощи специалистов в данном вопросе. Все наши дети были зачаты и рождены естественным путём. И да, дети были признаны официально согласно свидетельствам о признании отцовства и свидетельствам о рождении", — сказала она "Газете.ru".
Болгар заявила, что знала о донорской программе Павла и не имела ничего против.
"Участие Павла в донорской программе не оказывало никакого влияния на наши отношения и нашу семью", — пояснила она.
Напомним, что недавно появилась информация, что Павел Дуров уже давно является отцом троих детей, о которых не было известно прежде. Мать детей — Ирина Болгар, с которой Дуров якобы учился в Санкт-Петербурге. Также есть версия, что на подходе четвёртый ребёнок от Дианы Бако. Позже сам Дуров заявил, что имеет около сотни биологических детей, так как активно сдавал генный материал для ЭКО.