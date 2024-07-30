Ирина Болгар рассказала, что была в курсе донорства Дурова, но их дети были зачаты естественным путём

Возможная мать детей Павла Дурова Ирина Болгар решила раскрыть подробности их личной жизни. После заявлений основателя Telegram о сотне биологических детей девушка отметила, что их совместные отпрыски зачаты естественным путём.

"Наша с Павлом пара не испытывала проблем с репродукцией, чтобы прибегать к помощи специалистов в данном вопросе. Все наши дети были зачаты и рождены естественным путём. И да, дети были признаны официально согласно свидетельствам о признании отцовства и свидетельствам о рождении", — сказала она "Газете.ru".

Болгар заявила, что знала о донорской программе Павла и не имела ничего против.

"Участие Павла в донорской программе не оказывало никакого влияния на наши отношения и нашу семью", — пояснила она.