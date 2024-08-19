Донор спермы похож на Тимберлейка и боится пауков: почём в России семя и почему срочно нужен единый реестр его сдатчиков После заявления Павла Дурова о том, что у него сто биологических детей по всему миру, на рынке репродукционных технологий возник ажиотаж. Life.ru разобрался, какие биоматериалы в России самые дорогие и редкие и в чём главная проблема банков спермы. 18 августа, 21:19 В России наблюдается ажиотаж на рынке искусственного оплодотворения. Обложка © Getty Images / Jonas Gratzer

Каких отцов ищут россиянки для процедуры ЭКО

"Рост 180, вес 75, родился в 1994-м, похож на Джастина Тимберлейка. Работает в сфере IT. Выпускник Бауманки. Не пьёт, не курит, но плохое зрение. Любит рок, боится пауков. Родинка на лбу", — читает разведённая москвичка бальзаковского возраста Анна Б. и никак не может выбрать "отца" своему будущему ребёнку. Она сидит в центре репродуктивных технологий и уже битый час листает анкеты доноров спермы.

В таких документах всё обезличено, потому что разглашать персональные данные мужчин, сдавших генетический материал, запрещено. Но можно посмотреть на их детские фото и послушать аудиозапись голоса. Прилагается и рассказ о себе, написанный донорами собственным почерком. Выбор не сказать чтобы вслепую, но правда архисложный.

У Анны уже критический возраст для деторождения. Поэтому она решила не ждать принца на белом коне, а стать матерью-одиночкой с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и донорской спермы.

— Конечно, хотела бы натолкнуться на семя Павла Дурова (основатель Telegram признался, что является донором спермы с сотней биологических детей по всему миру. — Прим. ред.)! Это гарантия хороших генов. Страшно совершить ошибку во время выбора донора. А вдруг в анкете соврали или сперма плохая, — опасается Анна. Она признаётся, что однажды пыталась дать взятку, чтобы ей предоставили контакты донора, — неудачно.

Анкета донора спермы, которую, скорее всего, заполнял Павел Дуров. Фото © Ura.ru

— Вижу, насколько иногда бывает сложно моим девочкам выбрать донора. У меня есть свой подход в таком случае, чтобы помочь им определиться, — признаётся репродуктолог клиники "Мать и дитя" Виктория Романова. — Говорю им: "Когда выберете наиболее приглянувшихся вам доноров, позовите меня". А дальше мы уже смотрим вместе и, словно знакомых парней, по-девичьи обсуждаем: "Ой, ну посмотрите, какой вес и рост! Ну зачем вам такой? Смотрите, какое образование! В вашем вкусе?" Выбираем двух претендентов, и уже далее помогаю наводящими вопросами принять окончательное решение!"

Опрос, проведённый Life.ru среди репродуктологов, показал, что за процедурой ЭКО с использованием донорской спермы в 30% случаев обращаются супруги и в 70% — одинокие женщины. Причём если раньше пары приходили в основном из-за давних проблем с репродуктивным здоровьем, то сейчас около 40% пар или женщин обращаются в клинику потому, что сильно затянули с зачатием ребёнка из-за карьеры или других социальных причин.

По наблюдениям Виктории Романовой, за последние десять лет резко увеличилось число супругов, которые посещают все консультации вместе. Раньше мужья стеснялись и приходили в 7–10% случаев, а сейчас приходят примерно в 40%. Партнёры также чаще стали участвовать и в выборе донора спермы: ищут в анкетах со схожими фенотипическими признаками (похожие нос, лоб, разрез глаз и т.п.).

Из пришедших на приём мужей категорически отказываются участвовать в ЭКО с использованием спермы донора не более 5%. Чем старше мужчина, тем проще он на это смотрит.

Сколько стоит донорское семя

Life.ru проанализировал, сколько может стоить донорский биоматериал в Москве. В "Репробанке" — крупнейшем хранилище репродуктивных клеток страны — обычная сперма стоит от 22 до 37 тысяч рублей, а американская (да, есть и такая) — от 72 до 80 тысяч за порцию. Выбор реально огромен. Есть генетический материал не только россиян и американцев, но и европейцев, китайцев, израильтян, иранцев и даже гватемальца. Секрет в том, что "Репробанк" — официальный дистрибьютор California Cryobank, являющегося самым крупным банком спермы в мире.

В Москве можно легко купить сперму из Калифорнии. Фото © Reprobank.ru

Клиника "Альтравита" выставила такие цены: обычная сперма — 17 тысяч рублей, селективная — 35 тысяч. В "Нова клиник" биоматериал обойдётся в 18 тысяч рублей, в "Институте репродуктивной медицины Remedi" и банке спермы "Криотоп" — в 25 тысяч.

В Международном центре репродуктивной медицины сперму продают за 17,5 тысячи рублей, но за индивидуальный её подбор попросят ещё 15 тысяч. Один из самых дорогих ценников в центре "Мама" — 44 300 рублей. В центре "Дети из пробирки" стоимость донорской спермы включают в ЭКО — от 328 тысяч рублей. Такой же подход и схожие расценки в клинике "За рождение".

Почему так скачут расценки, Life.ru объяснила врач Нино Какучая, соучредитель и генеральный директор Клиники практической медицины.

— Это бизнес. Клиники и банки могут накидывать на очень популярных доноров либо на редко требуемых. Например, у нас был очень редкий запрос на сперму чернокожего мужчины необычного типажа — маленького роста и худого. Искали месяцев семь. Объявление ничего не дало. Пришлось заказывать за границей. Дороже может стоить сперма кавказцев, потому что они её почти не сдают. Был случай — запросили сперму абхаза. Как ни искали, не нашлось. Клиентке пришлось согласиться на биоматериал армянина, — вспоминает Какучая.

Уроженцы Центральной Азии, напротив, часто приходят сдавать сперму, но им вынужденно отказывают, потому что такие типажи почти не требуются. Их биоматериал и так есть, а места в криохранилищах немного. А самые-самые востребованные доноры, по словам специалиста, те, у которых хороший выход эмбрионов. Иначе говоря, от их спермы чаще беременеют.

Что не так в России с банками спермы

Большой проблемой для развития отрасли репродуктологи считают отсутствие единого реестра доноров спермы.

— Сейчас банки генетического материала — это разрозненная история. У каждого центра свой реестр. Единого нет. Это то, над чем надо работать. Появится возможность отслеживать конкретного донора и не давать ему участвовать в программе больше, чем определённое количество раз, — уверен Ринат Темирбулатов, врач Международного центра репродуктивной медицины.

Его мнение разделяют остальные эксперты, опрошенные Life.ru.

— Отсутствие единого реестра — беда! По Москве гуляют одни и те же доноры — мужчины и женщины. Сколько их, неизвестно. Только через меня прошло в сумме порядка 370. Всего столичных коммерческих центров репродукции более сорока. Вот и считайте. Москва не такой уж огромный город: чем дальше, тем больше будет шансов, что зачатые от одного донора могут вступить в родственный брак. А это чревато тем, что следующее поколение будет с генетическими отклонениями, — считает Нино Какучая.

По словам Виктории Романовой, эту проблему в кругах репродуктологов обсуждают постоянно. Необходимо ограничить количество биологических детей на каждого донора. Сейчас в России действует негласное правило: один биоматериал нельзя использовать более 25 раз. Но соблюсти его затруднительно без единого реестра. Донор, если захочет, сможет хоть каждый день ходить по разным клиникам и сдавать сперму.

Проведение анализов в лабораторно-диагностическом комплексе. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

На вопрос о недавнем заявлении Павла Дурова доктор Романова удивилась, как он вообще выяснил, что у него сто детей. Тем более что материал сдавался не в одной клинике. Возможно, и не в одной стране. И ему пришлось бы куда больше, чем 100 раз, сдать материал. Из одного эякулята в среднем можно получить три-пять порций спермы. Согласно статистике, ЭКО успешно в 35–40% случаев, инсеминация — лишь в 15–17%, у женщин после сорока статистика значительно хуже.

А вот проблемы некачественной спермы в приличных центрах репродукции, по мнению экспертов, не существует. Стать донором непросто. Из-за жёстких критериев отбора отсеивается до 90% соискателей. Проводятся тесты и анализы. Кроме того, донорская сперма должна выдержать карантин полгода, потому что у некоторых болезней такая инкубация. Надзорную функцию выполняет Минздрав. К слову, успешные доноры-мужчины могут зарабатывать до 200 тысяч в год.

Мифом оказались и слухи о том, что мужского биоматериала не хватает. Дефицит бывает только на отдельные редкие типажи.

Как используют донорскую сперму

По данным Российской ассоциации репродукции человека, каждый год фиксируется свыше семи тысяч случаев использования донорской спермы. Речь не только об ЭКО, но и об инсеминации — это когда сперма вводится внутриматочно. Ринат Темирбулатов уточнил статистику для Life.ru.

— В России ведётся национальный реестр, где учитываются лечебные циклы с донорской спермой. Последний отчёт выпустили в 2021 году. ЭКО проводилось 5592 раза. Инсеминация — 2733 раза. Такие цифры из года в год. Вряд ли что-то поменялось за пару лет, — подсчитал Темирбулатов.

ЭКО — процедура более популярная. Так, в прошлом году в России благодаря этой технологии появились на свет 32 тысячи детей (с учётом спермы и донорской, и мужа), сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Во сколько обойдётся программа ЭКО без учёта донорского материала, клиентам так сразу и не скажут. Факторов много. Стандартная цена — около 200 тысяч рублей. Скорее всего, понадобятся дополнительные услуги: интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида, преимплантационная генетическая диагностика, криоконсервация эмбрионов… Итоговая стоимость может перевалить за полмиллиона. Это стандартный ценник. Причём успех не будет гарантирован. Делать процедуру, возможно, придётся не единожды.

Спермодоза может стоить до 80 тысяч рублей. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Высокие расценки — главная проблема ЭКО, но она хотя бы частично компенсируется квотами. В России эту процедуру можно сделать по полису обязательного медицинского страхования. Программой вправе воспользоваться и семейные пары, и живущие в гражданским браке, и одинокие женщины.

— Если пациент соответствует всем критериям, тогда никаких проблем с выдачей направления не возникает. Но, к сожалению, могут возникать проблемы, связанные с финансированием. Но в целом несправедливо говорить о том, что государство не идёт навстречу при выдаче направления, — говорит Ринат Темирбулатов.

Его коллега Виктория Романова видит другую проблему. Гинекологи очень неохотно отправляют своих клиенток с проблемами бесплодия к репродуктологам, годами занимаясь лечением "плохих мазков" и тому подобное, тратя драгоценное время женщин.

— К сожалению, слишком часто бывает, что пациентки годами наблюдаются у гинеколога с проблемой бесплодия — по три-семь, а иногда и десять лет. Потом пациентка приходит к нам. И часто оказывается, что слишком поздно. Мне очень жалко пациенток и их упущенное время, особенно когда ты уже ничем не можешь помочь, кроме как предложить использование донорских ооцитов, — рассказывает Виктория Романова.

Поэтому существует правило: если женщина моложе 35 лет не может забеременеть более года, она должна обязательно обратиться в центр репродукции. Если женщина старше 36 лет, то срок сокращается до полугода.

Авторы Пётр Егоров