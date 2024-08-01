Женская доля: Почему аэропорт в Сочи предпочитает защищать в бункере мужчин На госзакупках появился заказ от Международного аэропорта Сочи на проект подземного убежища от бомб, ракет и радиации на 600 человек. Отдельно оговаривается, что 70 процентов из них будут мужчины и 30 — женщины. 31 июля, 21:19 В аэропорту Сочи хотят построить убежище. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Что известно о бункере в аэропорту Сочи

В начале лета АО "Международный аэропорт Сочи" разместил госзакупку стоимостью почти 40 млн рублей на проектирование бункера за триста дней.

— Тип защитного сооружения — убежище. Количество укрываемых — 600 человек. Процентное соотношение мужчин и женщин — 70/30. Три входа, один аварийный выход, два режима вентиляции, дизельная электростанция. Предварительное место расположения — согласно плану, но не более 1000 метров (радиус сбора укрываемых), — гласит техническое задание. При чтении этих строк могут возникнуть ассоциации с сериалом Fallout, где показывается постнуклеарный мир.

В ТЗ заказчик просит, чтобы сооружение защищало от ударной волны100 кПа, отравляющих, радиоактивных и бактериальных средств, взрыва обычных фугасных боеприпасов и проникающей радиации со степенью ослабления, равной 1000.

Судя по всему, укрытие не предназначено для пассажиров. Авиагавань в Сочи входит в десятку крупнейших аэропортов России. По итогам 2022 года аэропорт обслужил на вылет 6,4 млн человек, на прилёт — 6,5 млн пассажиров. С начала СВО в феврале 2022 года он остаётся единственной открытой воздушной гаванью Краснодарского края. В первую очередь бункер должен принять сотрудников аэропорта, а вернее, одну смену. По состоянию на 1 января 2023 года в АО "Международный аэропорт Сочи" числилось 1739 сотрудников и, видимо, их большая часть — мужчины.

Карточка тендера. Фото © zakupki.gov.ru

Предварительно, участок под бункер уже определён и не исключено, что, как и в период строительства объектов для зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году, кто-то из собственников недвижимости может получить компенсацию. В техзадании оговаривается, что, если понадобится демонтаж объектов, необходимо будет подготовить отчёты об оценке размеров возмещения. Если верить картам, бункер разместят на участке, где сейчас находится мойка, шиномонтаж и салон подержанных автомобилей. Скорее всего, эти объекты снесут.

Кто борется за проект

Аэропорт в Сочи входит в десятку крупнейших в России. Фото © Дмитрий Феоктистов

Борьба за разработку проекта убежища разгорелась нешуточная. Заявилось шесть участников, многие из которых запрашивали разъяснения по материалам закупки. Самую низкую цену — менее 33 млн рублей — предложила компания из Вятских Полян "Проектстройсервис" и краснодарская фирма "Кубаньспецпроект", самую высокую — почти 40 млн рублей — петербургский НИИ воздушного транспорта "Ленаэропроект".

В итоге экономить не стали. В конце июля по критериям опыта и кадровых ресурсов победителем выбрали институт "Ленаэропроект".

Документ должен подписать председатель закупочной комиссии, гендиректор группы компаний "Аэродинамика" (управляет аэропортами в Сочи, Краснодаре и Анапе) Алексей Старостин.

"Ленаэропроект" основали при Никите Хрущёве. Изначальной целью специализированного НИИ было проектировать, строить, эксплуатировать аэродромы и аэропорты в арктических и заполярных регионах страны. Сейчас предприятие работает по всей стране. Среди крупных проектов — разработка терминалов Пулково-1 и Пулково-2, реконструкция аэропорта в Сочи накануне Олимпийский игр, проектирование нового аэропорта в Йошкар-Оле. В 2023 году выручка института составила 756 млн рублей. Львиную её долю составляют госзаказы на обслуживание и ремонт аэропортов по всей России.

До 2021-го "Ленаэропроект" принадлежал государству. Потом был продан на аукционе за 900 млн рублей столичной фирме АО "Краско", которую связывают с крупным российским капиталом.

На сайте "Ленаэропроекта" нет какой-либо информации о том, что этот институт ранее разрабатывал бункеры. Зато Life.ru нашёл похожую госзакупку в Свердловской области от 2014 года — "Разработка документации проекта защитного сооружения гражданской обороны на 600 укрываемых в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге". Это был контракт на семь миллионов рублей.

Авторы Пётр Егоров