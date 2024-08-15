Россиянам объяснили, в каких случаях можно вернуть бракованный гаджет

Жителям РФ рассказали, что делать, если купили в магазине гаджет с дефектами и повреждениями. Согласно закону о защите прав потребителей, такое устройство можно вернуть обратно и продавец не имеет права его не принять. Об этом заявила NEWS.ru адвокат Виктория Шабанова.

Эксперт отметила, что магазин обязан принять гаджет в случае, если он был повреждён не по вине покупателя. Устройство должны отправить на экспертизу и выявить наличие и причину поломки.

"Но если телефон просто не понравился по цвету или размеру, сделать это не так просто. Если вам, например, не понравилась форма товара, можно заменить его на аналогичный", — посоветовала Шабанова.

Она также добавила, что бракованный товар можно вернуть в течение 14 дней со дня покупки. Владельцу гаджета должны либо вернуть деньги, либо заменить на аналогичный товар надлежащего качества. Если покупатель сам повредил смартфон, то вернуть его можно будет только при наличии дополнительной страховки.