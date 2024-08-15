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15 августа, 13:55

Грузовой поезд сошёл с рельсов под Оренбургом, вагоны влетели в здание

Грузовой поезд сошёл с рельсов на станции Меновой Двор под Оренбургом. По данным SHOT, шесть пустых вагонов влетели в расположенное рядом здание.

Всего в составе было 14 вагонов, из них гружёные щебнем были только последние три.

Грузовой поезд сошёл с рельсов под Оренбургом, вагоны влетели в здание. Видео © Telegram/Оренбург

По предварительным данным, пострадавших нет. К месту происшествия направлен восстановительный поезд со станции Оренбург.

А накануне, 14 августа, 5 вагонов товарного поезда с азотным удобрением сошли с рельсов в Тольятти. Погибших и пострадавших нет, задержек в движении поездов также не было.

Обложка ©

Freepik.com/jplenio1

Александра Вишнякова
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