Грузовой поезд сошёл с рельсов на станции Меновой Двор под Оренбургом. По данным SHOT, шесть пустых вагонов влетели в расположенное рядом здание.

Всего в составе было 14 вагонов, из них гружёные щебнем были только последние три.

Грузовой поезд сошёл с рельсов под Оренбургом, вагоны влетели в здание. Видео © Telegram/Оренбург

По предварительным данным, пострадавших нет. К месту происшествия направлен восстановительный поезд со станции Оренбург.