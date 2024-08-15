Грузовой поезд сошёл с рельсов под Оренбургом, вагоны влетели в здание
Грузовой поезд сошёл с рельсов на станции Меновой Двор под Оренбургом. По данным SHOT, шесть пустых вагонов влетели в расположенное рядом здание.
Всего в составе было 14 вагонов, из них гружёные щебнем были только последние три.
Грузовой поезд сошёл с рельсов под Оренбургом, вагоны влетели в здание. Видео © Telegram/Оренбург
По предварительным данным, пострадавших нет. К месту происшествия направлен восстановительный поезд со станции Оренбург.
А накануне, 14 августа, 5 вагонов товарного поезда с азотным удобрением сошли с рельсов в Тольятти. Погибших и пострадавших нет, задержек в движении поездов также не было.